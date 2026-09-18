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    Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • VW senkt Prognose wegen Abschreibung und China
    • VW erwartet nur noch ein Prozent operative Marge
    • Umsatz soll rund 315 Milliarden Euro erreichen
    Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Porsche, schwacher Geschäfte in China und weiterer Kosten für den Konzernumbau senkt VW seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Autobauer rechnet nun damit, dass vom Umsatz höchstens ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleibt. Bisher hatte der Konzern eine Spanne 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet. Im vergangenen Jahr lag die operative Umsatzrendite bei 2,8 Prozent.

    Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der bisherigen Prognosebandbreite, wie VW weiter mitteilte. Seine Erwartungen hatte der Konzern bereits zum Halbjahr gesenkt. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 321,9 Milliarden Euro. Die Aktien von Volkswagen und der Porsche AG sackten kurz vor Börsenschluss ab./jwe/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,70 % und einem Kurs von 77,08 auf Tradegate (18. September 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,25 %/+56,37 % bedeutet.





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