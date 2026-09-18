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    US-Anleihen

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    Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen geben nach, Rendite steigt
    • Fed-Zinserhöhung und hohe Ölpreise belasten Anleihen
    • Weitere Zinserhöhung ist an den Märkten eingepreist
    US-Anleihen - Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 105,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,99 Prozent.

    Die Erwartung auf weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed belastet die Anleihen. An den Finanzmärkten ist eine weitere Leitzinserhöhung in diesem Jahr mittlerweile fest eingepreist. Dazu tragen auch die weiter sehr hohen Ölpreise bei, auch wenn sich die Lage an den vergangenen Tagen ein wenig entspannt hat. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Die Ölpreise dürften also hoch bleiben und Inflationssorgen verstärken. Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die Fed am Mittwoch die Leitzinsspanne um 0,25 Prozentpunkte angehoben.

    "Die Fed hat im Bereich der Inflation noch einiges zu tun, und die Maßnahmen dieser Woche waren ein Schritt in diese Richtung", sagte Jeff Schmid, der Präsident der regionalen Notenbank von Kansas City am Freitag. "Die höheren Ölpreise waren ein wichtiger Treiber für die erhöhte Inflation, aber es ist wichtig anzuerkennen, dass unser Inflationsproblem nicht nur mit Energie zu tun hat."

    Daten aus der Industrie haben den Anleihemarkt kaum bewegt. In den USA ist die Industrieproduktion im August stagniert. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet./jsl/nas






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