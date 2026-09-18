Bitcoin & Solana: FOMO jetzt tödlich! Bitcoin und Solana bleiben spannend, doch wer jetzt blind hinterherläuft, riskiert einen Einstieg zum falschen Zeitpunkt? Welche Marken jetzt entscheidend sind und warum Geduld wichtiger wird besprechen wir in der heutigen Ausgabe! ►►►Instagram: https://www.instagram.com/dr.hamed.esnaashari/ ►►►TikTok: https://www.tiktok.com/@formationstrading ►►►Formationstrader Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCwJI35C9xWQE4W1OIewi_8w ►►►Alle Infos zu unserem Seminar im März 2027 in Lübeck: schreibt uns bitte eine mail und wir schicken euch die Broschüre und alle wichtigen Infos: Kontakt@formationstrader.de ►►► Revolutionieren Sie mit uns Ihre Analysen: https://www.anfin.com/shop AnFin ist eine hochentwickelte Chartsoftware, die in jahrelanger Detailarbeit von Tradern für Trader entwickelt wurde. Es ist das Resultat aus Expertise, Präzision und einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen im Handel. Diese Software ist Ihre Brücke zwischen Technologie, Trading-Kompetenz und emotionalem Gleichgewicht. Starten Sie jetzt mit uns durch. Offenlegung (Formationstrader GmbH, § 86 WpHG): Diese Analyse ist eine Empfehlung der Firma, welche auf Basis der technischen Analyse und Fundamentalanalyse am 16.09.26 erstellt wurde. An der Erstellung dieser Empfehlung wirkten die folgenden Personen mit: a) Dr. Hamed Esnaashari (Geschäftsführender Gesellschafter), b) Aryin Haidary (Büromanagement und Videoschnitt) Mögliche Interessenskonflikte der Firma, beziehungsweise der beteiligten Personen im Rahmen dieser Empfehlung liegen nicht vor. Es werden weder von der Firma noch von den handelnden Personen Positionen im analysierten Wertpapier bzw. Underlying gehalten. Darüber hinaus gibt es keine persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen gegenüber dem Wertpapier bzw. Underlying. Keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf/Halten. Vollständiger Risikohinweis & Methodik: https://anfin.com/disclaimer



