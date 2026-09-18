Enapter: 17 Mio. Euro Einmalaufwand – US-Vertrieb wird neu geordnet
Enapter legt ein dynamisches Halbjahr hin: Umsatzsprung, steigendes Auftragsvolumen – doch hohe Sonderbelastungen und der Bruch mit einem US-Partner prägen das Ergebnis.
Foto: adobe.stock.com
- Enapter erzielte im ersten Halbjahr 2026 vorläufig einen Umsatz von rund 10,8 Mio. Euro – nahezu doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum (5,6 Mio. Euro); der Auftragsbestand lag bei 28,8 Mio. Euro.
- Das vorläufige EBITDA verbesserte sich auf rund -4,5 Mio. Euro gegenüber -8,1 Mio. Euro im Vorjahr.
- Das vorläufige EBIT verschlechterte sich auf rund -28,5 Mio. Euro, maßgeblich wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von 19,8 Mio. Euro auf den Enapter Campus in Saerbeck; bereinigt hätte das EBIT bei etwa -8,7 Mio. Euro gelegen.
- Enapter kündigte den exklusiven US-Vertriebspartner Clean H2, Inc. außerordentlich, da vereinbarte Partnerschafts- und Lizenzgebühren nicht gezahlt wurden.
- Im Zusammenhang mit Clean H2 wird im zweiten Halbjahr 2026 eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von rund 17 Mio. Euro vorgenommen; die Forderung besteht rechtlich weiterhin und soll geltend gemacht werden.
- Die Jahresprognose 2026 bleibt aufgehoben; Enapter bereitet eine Kapitalerhöhung vor, sucht einen neuen US-Kooperationspartner und will den Halbjahresfinanzbericht am 30. September 2026 veröffentlichen.
Der Kurs von Enapter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,56 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0250EUR das entspricht einem Minus von -1,68 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
-0,47 %
+4,41 %
-23,66 %
-51,81 %
-91,09 %
-95,80 %
-99,96 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte