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    Enapter: 17 Mio. Euro Einmalaufwand – US-Vertrieb wird neu geordnet

    Enapter legt ein dynamisches Halbjahr hin: Umsatzsprung, steigendes Auftragsvolumen – doch hohe Sonderbelastungen und der Bruch mit einem US-Partner prägen das Ergebnis.

    Enapter: 17 Mio. Euro Einmalaufwand – US-Vertrieb wird neu geordnet
    Foto: adobe.stock.com
    • Enapter erzielte im ersten Halbjahr 2026 vorläufig einen Umsatz von rund 10,8 Mio. Euro – nahezu doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum (5,6 Mio. Euro); der Auftragsbestand lag bei 28,8 Mio. Euro.
    • Das vorläufige EBITDA verbesserte sich auf rund -4,5 Mio. Euro gegenüber -8,1 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Das vorläufige EBIT verschlechterte sich auf rund -28,5 Mio. Euro, maßgeblich wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von 19,8 Mio. Euro auf den Enapter Campus in Saerbeck; bereinigt hätte das EBIT bei etwa -8,7 Mio. Euro gelegen.
    • Enapter kündigte den exklusiven US-Vertriebspartner Clean H2, Inc. außerordentlich, da vereinbarte Partnerschafts- und Lizenzgebühren nicht gezahlt wurden.
    • Im Zusammenhang mit Clean H2 wird im zweiten Halbjahr 2026 eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von rund 17 Mio. Euro vorgenommen; die Forderung besteht rechtlich weiterhin und soll geltend gemacht werden.
    • Die Jahresprognose 2026 bleibt aufgehoben; Enapter bereitet eine Kapitalerhöhung vor, sucht einen neuen US-Kooperationspartner und will den Halbjahresfinanzbericht am 30. September 2026 veröffentlichen.

    Der Kurs von Enapter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,56 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0250EUR das entspricht einem Minus von -1,68 % seit der Veröffentlichung.


    Enapter

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    Enapter: 17 Mio. Euro Einmalaufwand – US-Vertrieb wird neu geordnet Enapter legt ein dynamisches Halbjahr hin: Umsatzsprung, steigendes Auftragsvolumen – doch hohe Sonderbelastungen und der Bruch mit einem US-Partner prägen das Ergebnis.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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