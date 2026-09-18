Qualcomm Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 18.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Qualcomm Aktie. Sie fällt um -6,25 % auf 154,29€. Die Qualcomm Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,18 % wieder ab und notiert heute bei 154,29€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Qualcomm Verluste von -13,05 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +10,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,58 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Qualcomm eine positive Entwicklung von +11,45 % erlebt.

Während Qualcomm deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,31 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,08 % 1 Monat +20,58 % 3 Monate -13,05 % 1 Jahr +16,80 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 18.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,93 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,22 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,16 %.

Qualcomm Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Qualcomm Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Qualcomm Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.