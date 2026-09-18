DZ BANK stuft ORACLE CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 225 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Operativ läuft (nahezu) alles wie geschmiert, aber das MUSS es auch", schrieb Axel Herlinghaus am Freitag mit Blick auf die Bewertung des Softwarekonzerns. Dank neu in Betrieb genommener Rechenzentren-Kapazitäten habe Oracle zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt. Die jüngsten Überlegungen in der KI-Branche zu einer Verlangsamung der Weiterentwicklung wegen Sicherheitsbedenken sowie die hohen Unternehmensschulden hätten aber keine anschließende Kursrally zugelassen./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 127,1EUR auf Tradegate (18. September 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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