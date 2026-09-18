ORBS) gibt einen Gesamtbestand im Wert von rund 380 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Beteiligungen an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16 000 ETH und fast 302 Millionen WLD-Token

Eightco hat in diesem Quartal im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 125 Millionen US-Dollar über 26 Millionen Stammaktien zurückgekauft.

Zusammensetzung des Treasury-Portfolios von Eightco zum 16. September 2026: indirekte OpenAI-Beteiligung im Wert von 90 Millionen US-Dollar, Beteiligung an Beast Industries im Wert von 18 Millionen US-Dollar, 16 278 ETH, fast 302 Millionen WLD sowie 120 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 380 Millionen US-Dollar

Eightco hatte sich zuvor an der Finanzierungsrunde über 52,5 Millionen US-Dollar der World Foundation beteiligt, die von Pantera angeführt wurde und an der auch Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto sowie weitere Investoren teilnahmen.

Eightco bietet ein indirektes Engagement in einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor. In diesem Quartal hat Eightco im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 125 Millionen US-Dollar über 26 Millionen eigene Stammaktien zurückgekauft.

Stand 16. September 2026, 16:30 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 301 971 219 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,37 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 120 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, womit sich der Gesamtbestand auf rund 380 Millionen US-Dollar beläuft.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von Eightco ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

Am 14. September wurde bekannt gegeben, dass OpenAI den Smartphone-Kamerahersteller Glass Imaging übernommen hat, ein Start-up, das KI einsetzt, um die Qualität von Smartphone-Kameras zu verbessern, wobei der Wert der Transaktion bei über 300 Millionen US-Dollar lag (The Wall Street Journal).

Am 15. September wurde bekannt gegeben, dass OpenAI einen parteiübergreifenden Plan des Repräsentantenhauses für Sicherheitsbewertungen durch Dritte unterstützt, der führende KI-Unternehmen dazu verpflichten würde, mit unabhängigen Sicherheitsgutachtern zusammenzuarbeiten. Es ist das erste Mal, dass OpenAI eine konkrete bundesrechtliche Vorgabe unterstützt, nach der unabhängige Sicherheitsgutachter die Arbeit der führenden Unternehmen überprüfen müssen, die fortschrittliche KI entwickeln (Politico).

Am 16. September kündigte World „World One" an, ein dreimonatiges Residenzprogramm in San Francisco für Einzelentwickler, die ihre Projekte öffentlich entwickeln und innovative Produkte auf Basis der World-ID-Technologie auf den Markt bringen sollen. Die erste Kohorte nimmt bis zu fünf Entwickler auf, denen Büroräume und finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt werden (World).

Old Navy hat kürzlich gemeinsam mit MrBeast eine Kampagne zum Schulanfang gestartet, die laut Angaben von Old Navy in den Tagen unmittelbar nach dem Start zu einem Anstieg der Zugriffe auf das Online-Kindersortiment von Old Navy um über 22 % führte. Bis heute haben die MrBeast-Videos weltweit über 100 Millionen Aufrufe und 1,4 Milliarden Impressionen auf YouTube generiert und gleichzeitig die Zuschauerzahlen sowie das Engagement von Old Navy auf anderen Plattformen, darunter TikTok, gesteigert, was die Stärke und Wirkung von Partnerschaften in der Creator Economy bei der Steigerung des Engagements für etablierte Einzelhandelsmarken verdeutlicht (RetailDive).

„Für mich ist es ein entscheidender und wichtiger Schritt nach vorn, dass führende KI-Labore eine Form der Selbstregulierung (SRO) anregen. Indem die KI-Branche Sicherheitsrisiken anerkennt und die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen einräumt, überbrückt sie die Kluft zu jenen Vertretern der Zivilgesellschaft sowie Bürgern, die sich gegen einen ungebremsten Fortschritt der KI aussprechen. Ich glaube, dass dies die Wahrscheinlichkeit erheblich erhöht, dass der bestehende Widerstand nachlässt. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die Branche kaum Abstriche beim Wachstum hinnehmen muss und sich das Wachstum dadurch wohl sogar beschleunigen könnte", erklärte Thomas „Tom" Lee, Mitglied des Verwaltungsrats von ORBS.