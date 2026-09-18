Energiekrise immer krasser, Zinsen steigen - Analysten euphorisch..!

Die Energiekriese wird immer krasser: Saudi-Arabien stoppt seine Öl-Verkäufe für Europa, gleichzeitig steigen die Zinsen - aber die Analysten sind euphorisch! Der Grund für die Euphorie: die Unternehmensergebnisse seine doch gut - aber das ist der Blick in die Vergangenheit, die einfach in die Zukunft fortgeschrieben wird. Aber nun steigen die Kosten massiv - vor allem für Diesel - gleichzeitig verschärfen die steigenden Kapitalmarkt-Zinsen (zusammen mit steigenden Leitzinsen) den Druck. Der Iran-Krieg hat sich durch den Krieg zwischen Huthis und Saudi-Arabien ausgeweitet und wird damit immer schwerer einzudämmen. Die Märkte aber tun immer noch so, als sei die Energiekrise vorübergehend - die Hoffnung ist, dass China mit dem Besuch von Xi Jinping bei Trump helfen wird. Aber was, wenn nicht?

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