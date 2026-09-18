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    Eightco: 380 Mio. US-Dollar in OpenAI, Beast, 16.000 ETH & 302 Mio. WLD

    Eightco setzt auf Zukunftsmärkte: Mit Millioneninvestments in KI, digitale Identität und Creator Economy baut das Unternehmen ein riskantes, aber chancenreiches Portfolio auf.

    Eightco: 380 Mio. US-Dollar in OpenAI, Beast, 16.000 ETH & 302 Mio. WLD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet zum 16. September 2026 ein Treasury-Portfolio im Gesamtwert von rund 380 Mio. US-Dollar.
    • Das Portfolio umfasst indirekte Beteiligungen an OpenAI im Wert von 90 Mio. US-Dollar, an Beast Industries über 18 Mio. US-Dollar sowie an Mythical Games über 1 Mio. US-Dollar.
    • Zu den digitalen Vermögenswerten gehören 16.278 ETH und 301.971.219 WLD-Token; die WLD-Bestände entsprechen etwa 8,4 % des umlaufenden Angebots.
    • Eightco hält rund 120 Mio. US-Dollar in Barmitteln und Stablecoins und hat im laufenden Quartal im Rahmen eines 125-Mio.-US-Dollar-Rückkaufprogramms mehr als 26 Mio. eigene Aktien zurückgekauft.
    • Das Unternehmen positioniert sich über seine Investments in den drei Megatrends künstliche Intelligenz, digitale Identität und Creator Economy.
    • Eightco weist auf erhebliche Risiken hin, darunter starke Kursverluste bei WLD und ETH, regulatorische Änderungen, Unsicherheiten bei OpenAI und Beast Industries sowie Risiken der Proof-of-Human-Technologie.



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