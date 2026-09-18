Eightco: 380 Mio. US-Dollar in OpenAI, Beast, 16.000 ETH & 302 Mio. WLD
Eightco setzt auf Zukunftsmärkte: Mit Millioneninvestments in KI, digitale Identität und Creator Economy baut das Unternehmen ein riskantes, aber chancenreiches Portfolio auf.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet zum 16. September 2026 ein Treasury-Portfolio im Gesamtwert von rund 380 Mio. US-Dollar.
- Das Portfolio umfasst indirekte Beteiligungen an OpenAI im Wert von 90 Mio. US-Dollar, an Beast Industries über 18 Mio. US-Dollar sowie an Mythical Games über 1 Mio. US-Dollar.
- Zu den digitalen Vermögenswerten gehören 16.278 ETH und 301.971.219 WLD-Token; die WLD-Bestände entsprechen etwa 8,4 % des umlaufenden Angebots.
- Eightco hält rund 120 Mio. US-Dollar in Barmitteln und Stablecoins und hat im laufenden Quartal im Rahmen eines 125-Mio.-US-Dollar-Rückkaufprogramms mehr als 26 Mio. eigene Aktien zurückgekauft.
- Das Unternehmen positioniert sich über seine Investments in den drei Megatrends künstliche Intelligenz, digitale Identität und Creator Economy.
- Eightco weist auf erhebliche Risiken hin, darunter starke Kursverluste bei WLD und ETH, regulatorische Änderungen, Unsicherheiten bei OpenAI und Beast Industries sowie Risiken der Proof-of-Human-Technologie.
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.