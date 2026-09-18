Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.386,91 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.330,02USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.386,91USD ein Wert von 16.491,9USD geworden – ein Gewinn von +229,84 %.

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.386,91. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche technische Korrektur bei Gold, die als laufende Welle C interpretiert wird. Steigende US-Renditen gelten als Auslöser der erwartbaren Schwäche; bei Minen wird lediglich eine kurze Erholung vermutet. Zudem wird über vermutete Terminmarkt- beziehungsweise Comex-Eingriffe diskutiert. Fundamental wird Gold als historisch teuer gegenüber US-Neubauten bewertet, während mögliche staatliche Schecks die Nachfrage stark erhöhen und Risiken für das Papiergoldsystem verschärfen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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