Börsen Update USA - 18.09. - US 30 schwach -0,39 %

Der US 30 bewegt sich bei 51.606,78 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Amgen +0,81 %, Amazon +0,63 %, Walmart +0,56 %, Johnson & Johnson +0,30 %, Salesforce -2,17 %

Flop-Werte: IBM -3,02 %, Walt Disney -2,72 %, Nike (B) -2,25 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.469,44 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +14,81 %, SanDisk Corporation +7,83 %, Seagate Technology Holdings +6,31 %, Lam Research +4,97 %, Applied Materials +4,19 %

Flop-Werte: Rocket Lab Corporation -5,75 %, Qualcomm -5,63 %, Thomson Reuters -4,96 %, Netflix -4,73 %, Intuit -3,92 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:23) bei 7.623,20 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Coinbase +12,86 %, Robinhood Markets Registered (A) +9,99 %, SanDisk Corporation +7,83 %, Seagate Technology Holdings +6,31 %, Lam Research +4,97 %

Flop-Werte: Qualcomm -5,63 %, General Motors -5,21 %, Netflix -4,73 %, Accenture Registered (A) -4,25 %, Lennar Registered (A) -4,25 %