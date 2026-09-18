Wacker Neuson Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 18.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wacker Neuson Aktie. Mit einer Performance von -3,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Wacker Neuson Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +3,55 % wieder ab und notiert heute bei 23,825€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Wacker Neuson ist ein Hersteller von Bau- und Kompaktmaschinen für Bau, GaLaBau und Industrie. Kernprodukte: Verdichtungstechnik, Betontechnik, Kompaktbagger, Radlader, Dumper, Service/Finanzierung. Starke Position im Nischen- und Mietgeschäft, global aktiv mit Fokus Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: Wirtgen (John Deere), Bomag, Caterpillar, JCB, Kubota. USP: breite Verdichtungspalette, hohe Spezialisierung, dichtes Händler- und Servicenetz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wacker Neuson-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +29,21 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +3,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wacker Neuson auf -0,10 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,66 % geändert.

Wacker Neuson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,96 % 1 Monat +20,68 % 3 Monate +29,21 % 1 Jahr +5,31 %

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Stand: 18.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd.EUR € wert.

Trotz überwiegend roter Vorzeichen an den Börsen zeigt sich ein differenziertes Bild: Während deutsche Leitindizes deutlich verlieren, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

So schlagen sich die Wettbewerber von Wacker Neuson

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Deere notiert im Minus, mit -0,77 %.

Lohnt sich ein Investment in die Wacker Neuson Aktie?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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