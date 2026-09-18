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Alzchem Group Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 18.09.2026
Die Alzchem Group Aktie notiert am 18.09.2026 mit +3,76 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Kursentwicklung im Detail: So steht die Alzchem Group Aktie am 18.09.2026
Die Anleger von Alzchem Group dürfen sich über ein Kursplus von +3,76 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 166,64€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alzchem Group Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 166,64€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Auf Sicht von drei Monaten bleibt Alzchem Group trotz des heutigen Kurssprungs mit -15,29 % im Minus.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alzchem Group +2,97 % gewonnen.
Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,66 %. Alzchem Group entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,87 %
|1 Monat
|-2,33 %
|3 Monate
|-15,29 %
|1 Jahr
|+12,87 %
Informationen zur Alzchem Group Aktie
Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen - € wert.
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Lohnt sich ein Investment in die Alzchem Group Aktie?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Alzchem Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Alzchem Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.