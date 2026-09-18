Alzchem Group Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 18.09.2026

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Alzchem Group trotz des heutigen Kurssprungs mit -15,29 % im Minus.

Die Anleger von Alzchem Group dürfen sich über ein Kursplus von +3,76 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 166,64€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alzchem Group Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 166,64€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alzchem Group +2,97 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,66 %. Alzchem Group entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,87 % 1 Monat -2,33 % 3 Monate -15,29 % 1 Jahr +12,87 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Stand: 18.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen - € wert.

Alzchem Group AG is reshaping its capital market presence: its bearer shares are now being converted into registered shares and traded under a new ISIN.

Die Alzchem Group AG stellt ihre Aktienstruktur um: Was die Umwandlung in Namensaktien für Aktionäre bedeutet und worauf sie jetzt achten sollten.

EQS-News: Alzchem Group AG / Key word(s): Miscellaneous Conversion to registered shares with a new ISIN DE000A41YHG1 is proceeding as planned – temporary discrepancies in portfolio displays are possible 18.09.2026 / 13:17 CET/CEST The issuer is …

Lohnt sich ein Investment in die Alzchem Group Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Alzchem Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Alzchem Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar