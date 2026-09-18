XCMG legt in Indonesien den Grundstein für seinen ersten Auslandsstandort zur Überholung und Wiederaufarbeitung von Bergbaumaschinenkomponenten

BALIKPAPAN, Indonesien, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Am 16. September legte XCMG in Balikpapan, Indonesien, den Grundstein für das XCMG Indonesia Remanufacturing Center. Als erster Auslandsstandort von XCMG, der sich der Überholung und Wiederaufarbeitung von Komponenten für Bergbaumaschinen widmet, markiert das Projekt den Start eines vor Ort angesiedelten Aftermarket-Servicezentrums, das die Maschinen während ihres gesamten Betriebslebenszyklus unterstützt, und stellt einen wichtigen Schritt in der Auslands-Lokalisierungsstrategie des Unternehmens dar.

Das Zentrum wird die Überholung und Aufarbeitung von Kernkomponenten, die regionale Lagerhaltung von Ersatzteilen, die Förderung lokaler technischer Fachkräfte sowie die Aufarbeitung gebrauchter Maschinen unter einem Dach vereinen. Es wird Schlüsselprozesse wie die Rückgewinnung und Prüfung gebrauchter Komponenten, Reparatur und Wiederaufarbeitung, Ersatzteilversorgung sowie Vor-Ort-Service miteinander verknüpfen und so ein lokales Aftermarket-Servicesystem schaffen, das den gesamten Betriebslebenszyklus von Bergbaumaschinen abdeckt.

Das Zentrum ist auf die Bedürfnisse der lokalen Kunden zugeschnitten und wird globale Standards für die Wiederaufarbeitung sowie ein schlankes Qualitätsmanagementsystem anwenden. Sobald es den Betrieb aufnimmt, können größere Überholungsarbeiten vor Ort durchgeführt werden, was die Ausfallzeiten der Maschinen und die Reaktionszeiten des Kundendienstes verkürzt und gleichzeitig dazu beiträgt, die wiederhergestellte Leistungsfähigkeit der Komponenten sicherzustellen. Diese Fähigkeiten sollen den Kunden helfen, ihre Betriebskosten besser zu verwalten, die Verfügbarkeit der Maschinen zu verbessern und die Betriebseffizienz zu steigern, während sie gleichzeitig den Übergang von XCMG von einem Maschinenlieferanten zu einem Anbieter von Lösungen für den gesamten Lebenszyklus beschleunigen.

„Mit dem hier ansässigen Remanufacturing-Zentrum werden Generalüberholungen und die Ersatzteilversorgung schneller erfolgen, und durch Ausfallzeiten bedingte Verluste lassen sich leichter kontrollieren", sagte ein Vertreter eines indonesischen Bergbaukunden. „Dies stärkt unser Vertrauen in eine Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit XCMG."

Nach mehr als 30 Jahren in Indonesien hat XCMG seine lokalen Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Baumaschinen stetig ausgebaut. Der Spatenstich ist der jüngste in einer Reihe von Meilensteinen, die die lokalen Aktivitäten des Unternehmens in diesem Jahr vorantreiben.

Einige Tage zuvor hatte XCMG auf der „Mining Indonesia 2026", die vom 9. bis 12. September in Jakarta stattfand, offiziell die XCMG Indonesia Finance Company (ABC Multi Finance) vorgestellt. Mit diesem Schritt erweiterte XCMG seine lokalen Kompetenzen über Maschinen, Technologie und Dienstleistungen hinaus um integrierte Finanzierungslösungen.

Anfang dieses Jahres hatte das Unternehmen zudem seine Produktionsstätte für neue Energien in Indonesien fertiggestellt und in Betrieb genommen, wodurch Produktion und Lieferung näher an den lokalen Markt herangerückt wurden. Zudem weihte das Unternehmen ein indonesisches Forschungs- und Entwicklungszentrum ein, dessen Schwerpunkt auf der Anpassung von Maschinen an heiße, feuchte Umgebungen und komplexe Betriebsbedingungen liegt.

Durch die Ausweitung seiner bestehenden Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Service und Finanzierung auf die lokalisierte Überholung und Wiederaufarbeitung von Komponenten will XCMG umfassendere Lösungen für den indonesischen Bergbau- und Infrastruktursektor anbieten und deren Übergang zu umweltfreundlicheren, effizienteren Betriebsabläufen unterstützen.

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