JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) nach einer massiven Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies am Freitag in einer ersten Reaktion darauf, dass VW die Jahresziele für den Barmittelzufluss und die Nettoliquidität in der Autosparte beibehalten habe. Am 5. Oktober biete eine Unternehmensveranstaltung eine Gelegenheit, um sich mit dem VW-Finanzvorstand über diese Entwicklungen auszutauschen./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:36 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,56 % und einem Kurs von 76,38EUR auf Tradegate (18. September 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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