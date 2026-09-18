Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +16,02 %
Performance 1M: +58,73 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,83 %
Performance 1M: -4,04 %
Tagesperformance: +6,89 %
Performance 1M: -17,06 %
Tagesperformance: -5,81 %
Performance 1M: +20,58 %
Tagesperformance: +5,38 %
Performance 1M: -19,64 %
Tagesperformance: -5,16 %
Performance 1M: -15,90 %
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: -4,36 %
Tagesperformance: +4,63 %
Performance 1M: -19,66 %
Tagesperformance: -4,63 %
Performance 1M: -6,85 %
Tagesperformance: -3,81 %
Performance 1M: -5,91 %
Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: +0,13 %
Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: -19,31 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: -16,91 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: -10,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: +5,82 %
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: -0,90 %
Tagesperformance: -2,88 %
Performance 1M: +4,02 %
Tagesperformance: -2,86 %
Performance 1M: -5,59 %
Tagesperformance: +2,75 %
Performance 1M: -5,10 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: -16,40 %
Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: +16,25 %
Tagesperformance: -2,63 %
Performance 1M: +4,93 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +0,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: -6,38 %
Tagesperformance: +2,44 %
Performance 1M: -18,37 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: -4,47 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: -12,12 %
Tagesperformance: -2,21 %
Performance 1M: +11,77 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: -9,81 %
Tagesperformance: +2,19 %
Performance 1M: -7,37 %
Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: -3,29 %