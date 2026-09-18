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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +16,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Anstieg von MSTR und die möglichen Kurstreiber durch Bitcoin, regulatorische Signale der SEC sowie den Optionsverfall. Diskutiert wird, dass steigende STRC-Kurse ab 100 US-Dollar umfangreiche Bitcoin-Käufe ermöglichen könnten, was MSTR und Bitcoin strategisch stärken würde. Shortseller könnten dadurch unter Druck geraten; Kursziele bis 200 US-Dollar und langfristig ein Tenbagger werden genannt. Kurzfristig wird auch eine Seitwärtsphase erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +7,83 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,04 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,83 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 3
    Performance 1M: -17,06 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -5,81 %
    Platz 4
    Performance 1M: +20,58 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,81 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +5,38 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,64 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,38 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -5,16 %
    Platz 6
    Performance 1M: -15,90 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,16 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,36 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +4,63 %
    Platz 8
    Performance 1M: -19,66 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,63 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -4,63 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,85 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,63 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 10
    Performance 1M: -5,91 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,13 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 12
    Performance 1M: -19,31 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 13
    Performance 1M: -16,91 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 14
    Performance 1M: -10,07 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,82 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,90 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 17
    Performance 1M: +4,02 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    PepsiCo
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 18
    Performance 1M: -5,59 %
    Chart PepsiCo
    ISIN: US7134481081
    WKN: 851995
    Die PepsiCo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 19
    Performance 1M: -5,10 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 20
    Performance 1M: -16,40 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 21
    Performance 1M: +16,25 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 22
    Performance 1M: +4,93 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 23
    Performance 1M: +0,44 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nur moderate Reaktion von MU und SOX auf die Fed-Zinserhöhung, während mögliche weitere Anhebungen die Bewertung belasten. Der drohende Streik in Taiwan wegen geforderter Gewinnbeteiligung gilt als Kursrisiko; Einmalboni könnten Produktion und Kurs stabilisieren. Schwache KI-Stimmung drückt zusätzlich. Neue DDR5-RDIMMs stärken mittelfristig die Server-Story, liefern kurzfristig aber kaum Umsatz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 24
    Performance 1M: -6,38 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 25
    Performance 1M: -18,37 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität der Nebius-Aktie: Nach einem vorbörslichen Sprung wurden Gewinne teils abverkauft; Käufe bei 184 Euro und erwartete Rückkäufe unter 150 Euro werden diskutiert. Kursstützend wirken gemeldete Preiserhöhungen für GPU-Cloud-Dienste, starke MLPerf-Ergebnisse und neue Rechenzentrumskapazitäten. Optimisten verweisen auf 550 % Umsatzwachstum, 3,4 Mrd. US-Dollar Umsatz 2026 und ein Kursziel von 300 US-Dollar, sehen aber Finanzierungs-, Verwässerungs- und Ausführungsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 26
    Performance 1M: -4,47 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 27
    Performance 1M: -12,12 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 28
    Performance 1M: +11,77 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 29
    Performance 1M: -9,81 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +2,19 %
    Platz 30
    Performance 1M: -7,37 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,19 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 31
    Performance 1M: -3,29 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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