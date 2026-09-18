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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,90 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: +9,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: +18,36 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,17 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +7,83 %
    Platz 3
    Performance 1M: -4,04 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,83 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 4
    Performance 1M: -17,06 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +6,07 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,38 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,07 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -6,03 %
    Platz 6
    Performance 1M: +20,58 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,03 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 7
    Performance 1M: -19,64 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    General Motors
    Tagesperformance: -5,29 %
    Platz 8
    Performance 1M: -2,84 %
    Chart General Motors
    ISIN: US37045V1008
    WKN: A1C9CM
    Die General Motors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,29 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -5,15 %
    Platz 9
    Performance 1M: +12,72 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,15 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 10
    Performance 1M: -6,85 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +4,63 %
    Platz 11
    Performance 1M: -19,66 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,63 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -4,54 %
    Platz 12
    Performance 1M: +14,56 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,54 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 13
    Performance 1M: +22,94 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 14
    Performance 1M: +9,12 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    Ford Motor
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 15
    Performance 1M: -7,02 %
    Chart Ford Motor
    ISIN: US3453708600
    WKN: 502391
    Die Ford Motor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: -4,10 %
    Platz 16
    Performance 1M: +20,08 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,10 %.

    Archer Daniels Midland Company
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,91 %
    Chart Archer Daniels Midland Company
    ISIN: US0394831020
    WKN: 854161
    Die Archer Daniels Midland Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -3,86 %
    Platz 18
    Performance 1M: +11,55 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,86 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 19
    Performance 1M: -10,63 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 20
    Performance 1M: -5,91 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 21
    Performance 1M: -7,49 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: -3,66 %
    Platz 22
    Performance 1M: -0,16 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,66 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 23
    Performance 1M: +7,03 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: -3,61 %
    Platz 24
    Performance 1M: -12,79 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,61 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,61 %
    Platz 25
    Performance 1M: +0,13 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,61 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 26
    Performance 1M: +34,17 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 27
    Performance 1M: +12,06 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 28
    Performance 1M: -16,91 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 29
    Performance 1M: -19,31 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +3,04 %
    Platz 30
    Performance 1M: -10,07 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,04 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 31
    Performance 1M: -13,68 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 32
    Performance 1M: -15,42 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Eaton
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 33
    Performance 1M: -8,03 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 34
    Performance 1M: -15,92 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 35
    Performance 1M: -0,90 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 36
    Performance 1M: +0,18 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +2,74 %
    Platz 37
    Performance 1M: -16,40 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,74 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 38
    Performance 1M: -5,10 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +2,63 %
    Platz 39
    Performance 1M: +0,44 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,63 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nur moderate Reaktion von MU und SOX auf die Fed-Zinserhöhung, während mögliche weitere Anhebungen die Bewertung belasten. Der drohende Streik in Taiwan wegen geforderter Gewinnbeteiligung gilt als Kursrisiko; Einmalboni könnten Produktion und Kurs stabilisieren. Schwache KI-Stimmung drückt zusätzlich. Neue DDR5-RDIMMs stärken mittelfristig die Server-Story, liefern kurzfristig aber kaum Umsatz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 40
    Performance 1M: -6,38 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

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    Autor
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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