Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 18.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +9,17 %
Tagesperformance: +9,17 %
Platz 2
Performance 1M: +18,36 %
Performance 1M: +18,36 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +7,83 %
Tagesperformance: +7,83 %
Platz 3
Performance 1M: -4,04 %
Performance 1M: -4,04 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,89 %
Tagesperformance: +6,89 %
Platz 4
Performance 1M: -17,06 %
Performance 1M: -17,06 %
Coherent
Tagesperformance: +6,07 %
Tagesperformance: +6,07 %
Platz 5
Performance 1M: -10,38 %
Performance 1M: -10,38 %
Qualcomm
Tagesperformance: -6,03 %
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 6
Performance 1M: +20,58 %
Performance 1M: +20,58 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,41 %
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 7
Performance 1M: -19,64 %
Performance 1M: -19,64 %
General Motors
Tagesperformance: -5,29 %
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 8
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -5,15 %
Tagesperformance: -5,15 %
Platz 9
Performance 1M: +12,72 %
Performance 1M: +12,72 %
Netflix
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 10
Performance 1M: -6,85 %
Performance 1M: -6,85 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 11
Performance 1M: -19,66 %
Performance 1M: -19,66 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 12
Performance 1M: +14,56 %
Performance 1M: +14,56 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 13
Performance 1M: +22,94 %
Performance 1M: +22,94 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 14
Performance 1M: +9,12 %
Performance 1M: +9,12 %
Ford Motor
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 15
Performance 1M: -7,02 %
Performance 1M: -7,02 %
The Mosaic
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 16
Performance 1M: +20,08 %
Performance 1M: +20,08 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 17
Performance 1M: +9,91 %
Performance 1M: +9,91 %
Gen Digital
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 18
Performance 1M: +11,55 %
Performance 1M: +11,55 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 19
Performance 1M: -10,63 %
Performance 1M: -10,63 %
Intuit
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 20
Performance 1M: -5,91 %
Performance 1M: -5,91 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 21
Performance 1M: -7,49 %
Performance 1M: -7,49 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 22
Performance 1M: -0,16 %
Performance 1M: -0,16 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 23
Performance 1M: +7,03 %
Performance 1M: +7,03 %
Albemarle
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 24
Performance 1M: -12,79 %
Performance 1M: -12,79 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 25
Performance 1M: +0,13 %
Performance 1M: +0,13 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 26
Performance 1M: +34,17 %
Performance 1M: +34,17 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 27
Performance 1M: +12,06 %
Performance 1M: +12,06 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 28
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 29
Performance 1M: -19,31 %
Performance 1M: -19,31 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 30
Performance 1M: -10,07 %
Performance 1M: -10,07 %
Quanta Services
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 31
Performance 1M: -13,68 %
Performance 1M: -13,68 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 32
Performance 1M: -15,42 %
Performance 1M: -15,42 %
Eaton
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 33
Performance 1M: -8,03 %
Performance 1M: -8,03 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 34
Performance 1M: -15,92 %
Performance 1M: -15,92 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 35
Performance 1M: -0,90 %
Performance 1M: -0,90 %
Targa Resources
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 36
Performance 1M: +0,18 %
Performance 1M: +0,18 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 37
Performance 1M: -16,40 %
Performance 1M: -16,40 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 38
Performance 1M: -5,10 %
Performance 1M: -5,10 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 39
Performance 1M: +0,44 %
Performance 1M: +0,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nur moderate Reaktion von MU und SOX auf die Fed-Zinserhöhung, während mögliche weitere Anhebungen die Bewertung belasten. Der drohende Streik in Taiwan wegen geforderter Gewinnbeteiligung gilt als Kursrisiko; Einmalboni könnten Produktion und Kurs stabilisieren. Schwache KI-Stimmung drückt zusätzlich. Neue DDR5-RDIMMs stärken mittelfristig die Server-Story, liefern kurzfristig aber kaum Umsatz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Analog Devices
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 40
Performance 1M: -6,38 %
Performance 1M: -6,38 %
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