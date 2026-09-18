IBM Aktie fällt am 18.09.2026 um -3,53 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von -3,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für IBM: Nach einem Rückgang von -0,11 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,53 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die IBM Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,62 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um -0,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IBM -20,26 % verloren.

Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,92 % 1 Monat +5,03 % 3 Monate -9,62 % 1 Jahr -5,61 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 18.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 942 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 190,22 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von IBM?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -0,67 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,80 %. Oracle verliert -1,86 % Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,66 %.

IBM Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der IBM Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur IBM Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.