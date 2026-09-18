Lies fordert Übergewinnsteuer für Ölkonzerne nach Tankrabatt
- Lies fordert Übergewinnsteuer für Ölkonzerne
- Tankrabatt soll Verbraucher und Unternehmen entlasten
- Benzin- und Dieselsteuern sinken bis Ende 2026
HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) dringt nach der Einigung auf einen neuen Tankrabatt auf eine Übergewinnsteuer, um die Ölkonzerne zur Finanzierung der Verbraucherentlastung heranzuziehen. "So wird nicht nur ein Symptom bekämpft, sondern das Problem gelöst - und das ist gerecht", erklärte Lies am Abend laut Mitteilung seiner Staatskanzlei. Lies hatte die Verhandlungen für die SPD-regierten Bundesländer mit geführt.
Der Regierungschef sagte: "Die Spritpreise sind derzeit völlig außer Kontrolle. Mit dieser Einigung handeln wir endlich entschlossen." Pendler und all die, die auf das Auto angewiesen seien, würden damit genauso unterstützt wie Unternehmen. "Wir bringen die Preise jetzt akut nach unten, sichern aber gleichzeitig eine weitere Entspannung durch einen Spritpreisdeckel." Die Einigung solle nun zügig von Bund und Ländern umgesetzt werden, sagte Lies.
Wie die Bundesregierung mitteilte, sollen die Steuern auf Benzin und Diesel bis Ende 2026 um faktisch 17 Cent gesenkt werden. Spätestens ab Januar 2027 ist auch ein Spritpreisdeckel geplant, aber als Kriseninstrument und nicht dauerhaft./sto/DP/nas
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.