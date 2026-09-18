Aktien New York Schluss
Wenig Bewegung nach starkem Vortag
- New Yorker Börsen schließen am Freitag überwiegend ruhig
- Sinkende Ölpreise stützen die Kurse nach starkem Vortag
- Nasdaq 100 steigt 0,67 Prozent, Dow verliert 0,18
NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen sind Freitag mehrheitlich wenig bewegt aus dem Handel gegangen. Als Kursstütze nach dem starken Vortag erwiesen sich die zuletzt sinkenden Ölpreise. Dass die Renditen für US-Anleihen nach der jüngsten Pause wieder anzogen, beeindruckte die Anleger nicht. Auch der große Verfall an den Terminbörsen hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.
Der Dow Jones Industrial verlor letztlich noch 0,18 Prozent auf 51.682,64 Punkte. Angesichts der deutlichen Kursabschläge vor der gestrigen Erholung beläuft sich der Wochenverlust für den Leitindex auf 1,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,17 Prozent auf 7.650,50 Punkte.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es sogar um 0,67 Prozent auf 29.644,17 Punkte nach oben, womit er die anderen Indizes einmal mehr übertrumpfte. Vor allem dank des starken Donnerstags schraubte er sein Wochenplus damit auf 0,9 Prozent hoch.
Die US-Börsen hielten sich damit vor dem Wochenende deutlich besser als die europäischen Aktienmärkte. Neben dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erlitt auch der Dax sichtbare Verluste. In Deutschland sorgen die anstehenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für politische Unsicherheit. Die Wahlergebnisse könnten die Bundesregierung und insbesondere die regierende Union von Bundeskanzler Friedrich Merz noch stärker unter Druck setzen.
Einmal mehr gefragt waren in New York die Aktien von Halbleiterunternehmen. Sandisk , Lam Research und Seagate Technology verzeichneten Kursgewinne von bis zu elf Prozent. Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang, der im kommenden Jahr mit einer Verdopplung des Chipabsatzes rechnet, halfen der guten Branchenstimmung. Die Nvidia-Aktien selbst hinkten der guten Entwicklung mit plus 1,3 Prozent aber weiter hinterher.
Die zuletzt schon erholten Krypo-Aktien wie Strategy und Coinbase zogen um weitere 16,4 beziehungsweise 11,7 Prozent an. Sie profitierten davon, dass die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für eine verlängerte Ausnahme gegeben hat, die den Handel mit tokenisierten Aktien erlaubt. Dabei handelt es sich um digitale Abbilder klassischer Wertpapiere auf einer Blockchain.
Netflix-Titel büßten hingegen 4,7 Prozent ein. Analyst Seven Cahall von der Bank Wells Fargo stufte die Aktien wegen seiner Skepsis gegenüber der Content-Strategie des Streamingriesen ab. Er sieht die Gefahr, dass beliebte Eigenproduktionen verloren gehen, sollte Netflix in Konkurrenz zu Youtube zu einer umfassenderen Content-Plattform umgestaltet werden.
Im Stahlsektor ging es für Nucor und Steel Dynamics um 6,3 beziehungsweise 4,1 Prozent bergab. In beiden Fällen reagieren die Anleger enttäuscht auf die Zielsetzungen der Unternehmen für das dritte Quartal./gl/nas
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
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