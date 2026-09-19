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    wO Heimspiel

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    Strahlend weiß: Dieser Hidden Champion glänzt mit 35% Marktanteil

    Straumann kennt kaum einer, dabei ist der Dentalkonzern Marktführer im Implantatgeschäft. Berenberg empfiehlt die Aktie mit 118 Franken Kursziel zum Kauf. Warum die Analysten die hohe Bewertung für gerechtfertigt halten.

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    wO Heimspiel - Strahlend weiß: Dieser Hidden Champion glänzt mit 35% Marktanteil
    Foto: stefania - Zoonar.com/stefania

    Straumann ist außerhalb der Dentalbranche wenig bekannt, dabei setzt der Konzern mit Implantaten, Zahnschienen und Biomaterialien rund 2,6 Milliarden Franken um und bringt es an der Börse auf gut 15 Milliarden Franken Marktwert.

    Bei Implantaten gilt Straumann als klarer Marktführer: Der Anteil stieg laut Berenberg von 29 Prozent im Jahr 2021 auf über 35 Prozent 2025. Die Bank nimmt die Aktie mit Kaufempfehlung und Kursziel 118 Franken wieder auf. Zuletzt schloss sie in Zürich bei 94,66 Franken, das Potenzial liegt bei rund einem Viertel.

    Analystin Beatrice Fairbairn hält Straumann für einen Qualitätswert, dessen Bewertungsaufschlag durch Wachstum und Margen mehr als gedeckt sei. Das Kursziel speist sich aus einem DCF-Modell (120 Franken) und einem EV/EBITDA-Multiple von 18,5 auf die Schätzungen für 2027 (117 Franken).

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    Eine Umfrage unter 99 Zahnärzten stützt die Führungsrolle bei Implantaten. Rund fünf Prozent des Umsatzes fließen in die Forschung, über 60 Prozent der Erlöse mit Premiumimplantaten stammen aus Produkten der letzten zehn Jahre. Von der Linie iExcel wurden mehr als eine Million Stück verkauft, etwa jeder fünfte Nutzer ist neu. Die nächste große Implantatgeneration erwartet Berenberg 2027 oder 2028.

    Bei Intraoralscannern sieht Fairbairn gute Chancen. Konzernchef Guillaume Daniellot beziffert den Anteil an den verkauften Stückzahlen auf mindestens ein Viertel bis ein Drittel. Vorsichtiger fällt das Urteil bei durchsichtigen Zahnschienen aus: Marktführer Align dominiert, deshalb plant Berenberg nur einen kleinen Anteilsgewinn ein.

    Straumann selbst peilt bis 2030 rund zehn Prozent Umsatzwachstum pro Jahr an, dazu 40 bis 50 Basispunkte mehr Kernmarge jährlich. Die im Juni angehobene Prognose für 2026 werten die Analysten als erstes Indiz.

    Bremsen bleiben die USA und China. Niedriges Verbrauchervertrauen und hohe Zinsen drücken auf die Behandlungszahlen, in China sorgt die geplante volumenbasierte Beschaffung VBP 2.0 für Unsicherheit. Vieles davon sei eingepreist, die Risiken lägen eher auf der Oberseite. Hinzu kommt der Chefwechsel im Dezember: Am Tag der Halbjahreszahlen gab die Aktie nach. Berenberg hält die zweimonatige Übergabe für tragfähig.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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