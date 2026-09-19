Xryma Plc meldet stabile Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase der Gruppe

NIKOSIA, Zypern, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc („Gruppe", „Xryma"), eine Banktech-Gruppe, die regulierte grenzüberschreitende Open-Banking-Dienste, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste für die EU und das Vereinigte Königreich anbietet und zudem eigenständig Bankensoftware und -technologie für Drittbanken und Finanzinstitute bereitstellt, gab heute ihre geprüften Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (Zeitraum bis zum 30. Juni 2026) bekannt.

„Das erste Halbjahr 2026 lag weiterhin fest innerhalb des strategischen Investitionszeitraums, den wir unseren Aktionären dargelegt hatten. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, der Infrastruktur und den neuen Möglichkeiten, die für die nächste Wachstumsphase von Xryma erforderlich sind, Vorrang einzuräumen, und dabei die kurzfristigen Auswirkungen in Kauf genommen, die dies auf den Kundenumsatz und die Rentabilität haben würde", sagte Ajay Treon, Group Chief Financial Officer & Executive Director bei Xryma Plc

„Wichtig ist, dass sich diese Investition nun in konkreten Ergebnissen niederschlägt. Im Juni haben wir unsere Eurosystem-T2-Integration abgeschlossen und die Entwicklung von TIPS, PaidBy und XrymaCoin weiter vorangetrieben, während der Geschäftsbereich Technology Services (wie im Prospekt definiert) sein starkes Wachstum fortsetzte und einen Umsatzanstieg von 77 % verzeichnete. Unsere Aktivitäten im Bereich SaaS und Banking Platform sorgen für stabile wiederkehrende Einnahmen, ergänzt durch Umsätze aus hochwertiger Beratung, maßgeschneiderter Entwicklung und individueller Anpassung.

Wir haben dies erreicht, ohne dabei an Rentabilität einzubüßen und unter Beibehaltung einer starken Finanzlage; das erste Halbjahr 2026 schlossen wir mit einem Nettovermögen von 59,4 Millionen Euro und liquiden Mitteln in Höhe von 50,9 Millionen Euro ab. Da sich die Hauptaufbauphase unseres strategischen Investitionsprogramms dem Abschluss nähert, verlagert sich unser Fokus nun auf Aktivierung, Kommerzialisierung und Wachstum. Wir erwarten, die ersten Anzeichen dieser kommerziellen Dynamik im vierten Quartal 2026 zu sehen, wobei sich die Vorteile unserer getätigten Investitionen ab 2027 in Form von Umsatzwachstum und operativem Hebel bemerkbar machen werden."