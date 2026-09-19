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    Xryma Plc: Solide Halbjahreszahlen 2026 – Wachstumskurs nimmt Fahrt auf

    Trotz rückläufiger Erlöse im ersten Halbjahr 2026 setzt Xryma Plc auf strategische Investitionen, kräftiges Servicewachstum und bereitet den nächsten Wachstumsschub vor.

    Xryma Plc: Solide Halbjahreszahlen 2026 – Wachstumskurs nimmt Fahrt auf
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Xryma Plc erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Kundenumsatz von 16,9 Mio. Euro gegenüber 27,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; der Rückgang wurde mit strategischen Investitionen und Produktverschiebungen begründet.
    • Der Geschäftsbereich Technology Services wuchs deutlich um 77 % auf 1,65 Mio. Euro, getragen von SaaS-, Banking-Plattform-, Beratungs- und Entwicklungsumsätzen.
    • Trotz der umfangreichen Investitionen blieb die Gruppe profitabel und erzielte einen Gewinn nach Steuern von 0,03 Mio. Euro, nach 12,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
    • Xryma verfügte zum 30. Juni 2026 über ein Nettovermögen von 59,4 Mio. Euro und liquide Mittel von 50,9 Mio. Euro; die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen wurden erfüllt.
    • Zu den strategischen Meilensteinen zählten der Abschluss der direkten Eurosystem-T2-Integration sowie Fortschritte bei TIPS, PaidBy Mastercard, XrymaCoin und der KYC-Initiative mit BeEmotion AI.
    • Das Investitionsprogramm nähert sich dem Abschluss; Xryma erwartet ab dem vierten Quartal 2026 eine stärkere Geschäftsdynamik und ab 2027 Umsatzwachstum. Zudem wurde der Prospekt im Juli 2026 von der CySEC genehmigt, wodurch die IPO-Pläne vorangetrieben werden können.



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