Xryma Plc: Solide Halbjahreszahlen 2026 – Wachstumskurs nimmt Fahrt auf
Trotz rückläufiger Erlöse im ersten Halbjahr 2026 setzt Xryma Plc auf strategische Investitionen, kräftiges Servicewachstum und bereitet den nächsten Wachstumsschub vor.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Xryma Plc erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Kundenumsatz von 16,9 Mio. Euro gegenüber 27,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; der Rückgang wurde mit strategischen Investitionen und Produktverschiebungen begründet.
- Der Geschäftsbereich Technology Services wuchs deutlich um 77 % auf 1,65 Mio. Euro, getragen von SaaS-, Banking-Plattform-, Beratungs- und Entwicklungsumsätzen.
- Trotz der umfangreichen Investitionen blieb die Gruppe profitabel und erzielte einen Gewinn nach Steuern von 0,03 Mio. Euro, nach 12,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Xryma verfügte zum 30. Juni 2026 über ein Nettovermögen von 59,4 Mio. Euro und liquide Mittel von 50,9 Mio. Euro; die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen wurden erfüllt.
- Zu den strategischen Meilensteinen zählten der Abschluss der direkten Eurosystem-T2-Integration sowie Fortschritte bei TIPS, PaidBy Mastercard, XrymaCoin und der KYC-Initiative mit BeEmotion AI.
- Das Investitionsprogramm nähert sich dem Abschluss; Xryma erwartet ab dem vierten Quartal 2026 eine stärkere Geschäftsdynamik und ab 2027 Umsatzwachstum. Zudem wurde der Prospekt im Juli 2026 von der CySEC genehmigt, wodurch die IPO-Pläne vorangetrieben werden können.
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