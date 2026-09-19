Almonty Industries bricht 10,6 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

Ein wesentlicher Teil der Beiträge kreist um die Erwartung, dass das dritte Quartal zum entscheidenden Richtungsindikator wird. Mehrere Stimmen sehen die kommenden Zahlen als nächsten klaren Schritt, an dem sich die mittelfristige Story von Almonty bewahrheiten oder relativieren müsse. In dieser Lesart sind aktuelle Kursschwankungen lediglich ein Vorschauprogramm: Solange die Ergebnisse aus Sangdong und den übrigen Projekten nicht schwarz auf weiß vorliegen, bleibe der Kurs anfällig für Stimmungsumschwünge.

Die Aktie von Almonty Industries stand in dieser Woche im Fokus der Community – und das trotz einer spürbar schwächeren Kursentwicklung. Mit einer Wochenperformance von minus 10,6 Prozent, einem Hoch bei 16,21 US-Dollar und einem Tief bei 13,26 US-Dollar rückte vor allem eine Frage ins Zentrum der Diskussion: Wie stark werden die anstehenden Quartalszahlen den Kursverlauf tatsächlich beeinflussen?

Einige Anleger knüpfen daran die Hoffnung, dass bei überzeugenden Q3-Daten eine Neubewertung einsetzt. Auf Basis zuvor veröffentlichter Analystenschätzungen und optimistischer Medienberichte wird in der Community spekuliert, dass erfolgreiche Quartale 3 und 4 nicht nur einen kräftigen Kurssprung auslösen, sondern auch eine erneute Anhebung der Kursziele für die nächsten Jahre nach sich ziehen könnten. Als zusätzliche Stütze wird dabei gesehen, dass das Handelsvolumen in der Woche in etwa dem Durchschnitt entsprach. Die Kursbewegung wird daher eher als Stimmungsdelle denn als Panikabverkauf interpretiert.

Auf der positiven Seite wird zudem betont, dass Almonty sich aus Sicht vieler Diskutanten konsequent als westlicher Schlüsselspieler im strategischen Rohstoff Wolfram positioniert. Der im Forum wiederholt referenzierte Aufbau des Flaggschiff-Projekts Sangdong in Südkorea gilt als Kern der Investmentstory: Gelingt der Hochlauf operativ wie geplant, erwarten etliche Community-Mitglieder einen erheblichen Hebel auf Umsatz und Bewertung – vor allem vor dem Hintergrund einer als knapp empfundenen globalen Wolframversorgung.

Handelssignale, Rückkaufprogramm und Misstrauen gegenüber der Kursbildung

Parallel dazu sorgte der Handelsverlauf für Irritation. Mehrere Beiträge thematisieren größere Stückbewegungen kurz vor Handelsschluss, ohne dass sich der Kurs merklich veränderte. Während einige Nutzer dies als vermeintlich „abnormal“ und als Hinweis auf gezielte Kursdrückerei deuten, verweisen andere auf die Mechanik der Schlussauktionen: Hohe Umsätze zum Auktionsende könnten auch schlicht das Zusammenführen vieler Einzelorders widerspiegeln, ohne dass zwingend ein einzelner großer Akteur dominiert.

Immer wieder wird in diesem Zusammenhang das laufende Aktienrückkaufprogramm angesprochen. Ein Teil der Community vermutet, der Kurs werde im Bereich um 14 US-Dollar gestützt, andere zweifeln dies an und verweisen auf den anhaltenden Verkaufsdruck. Einigkeit besteht vor allem darin, dass kurzfristige Bewegungen derzeit schwer lesbar sind und sich die Marktpsychologie von „überdreht optimistisch“ in eine deutlich nüchternere Phase verschoben hat. Die Rede ist von einem Bereinigungsprozess, in dem spekulative Späteinsteiger wieder aus dem Wert gedrängt werden.

Strategische Fragen: Mobile Anlagen, Abraum und Newsqualität

Kontrovers diskutiert wird die strategische Ausrichtung jenseits von Sangdong. Besonders die in den vergangenen Wochen vermeldete Beschäftigung mit mobilen Anlagen zur Gewinnung von Wolfram aus Abraumhalden spaltet die Meinungen. Befürworter sehen darin die Chance, historische Abraumlager als zusätzliche Rohstoffquelle und potenzielle Einnahmequelle zu erschließen. Sie verweisen auf Studien, wonach alte Halden relevante Mengen an Wolfram und Kupfer enthalten könnten, und interpretieren solche Projekte als Ergänzung zur klassischen Minenproduktion.

Kritiker halten diese Richtung dagegen für logistisch aufwendig und betriebswirtschaftlich fraglich. In mehreren Beiträgen wird angezweifelt, ob mobile Lösungen gegenüber dem Kernprojekt Sangdong eine angemessene Priorität besitzen. Teilweise schwingt der Verdacht mit, das Management setze zu stark auf eine Folge kleiner, schwer einzuordnender Meldungen, um die Story am Laufen zu halten, ohne dass sich dies bisher klar im Zahlenwerk niederschlägt. Auch wird hinterfragt, warum – trotz der aus Sicht einiger Anleger komfortablen Finanzierungslage – kein stärkerer Fokus auf weiter fortgeschrittene Projekte in politisch stabilen Regionen gelegt werde.

Hinzu kommt ein latenter Vertrauensdiskurs: Während einige Diskutanten dem Management attestieren, das Projekt Sangdong mit „ruhiger Hand“ voranzutreiben, wünschen sich andere sichtbare, kurswirksame Signale wie nennenswerte Insiderkäufe. Die aktuelle Gemengelage aus ambitionierter Langfriststory, negativem KGV aufgrund vergangener Verluste und spürbar nachlassendem Momentum am Markt hält die Debatte damit in der Schwebe.

Für die kommende Woche rücken vor allem zwei Aspekte in den Blick: Charttechnisch gelten das Wochentief bei 13,26 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung und das Hoch bei 16,21 US-Dollar als erste relevante Hürde. Fundamentalseitig konzentriert sich die Community auf jede Andeutung zu Fortschritten in Sangdong und auf Hinweise, wann genau die mit Spannung erwarteten Q3-Zahlen veröffentlicht werden. Zwischen diesen Marken dürfte sich entscheiden, ob Almonty die aktuelle Konsolidierungsphase lediglich als Verschnaufpause vor dem nächsten Anlauf oder als Beginn einer längeren Seitwärts- oder Korrekturbewegung erlebt.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -10,6 % Wochenhoch / Wochentief 16,21$ / 13,26$ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,47 Mrd.USD

Stand: 19.09.2026, 07:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 16,21$ und das Wochentief bei 13,26$ die zunächst wichtigsten Marken.

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