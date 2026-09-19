🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Baden-Württemberg/Keine Einigung

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Koalition vertagt Entscheidung über Haushalt

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition vertagt Entscheidung zum Haushalt 2027
    • Kommunen melden ein Finanzloch von vier Milliarden
    • Krankenhäuser erhalten dreistellige Millionenhilfe
    Baden-Württemberg/Keine Einigung - Koalition vertagt Entscheidung über Haushalt
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART (dpa-AFX) - Wie viel Geld kann das Land im kommenden Jahr für politische Projekte ausgeben - und wie werden die notleidenden Kommunen unterstützt? Darüber haben Grüne und CDU in der Haushaltskommission der Koalition beraten, eine finale Entscheidung aber zunächst vertagt.

    Man habe weiter über den Haushalt 2027 beraten, auch mit den kommunalen Landesverbänden, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums nach Ende der Gespräche mit. "Viele Punkte konnten innerhalb der Koalition geeint werden, die noch ausstehenden Details werden in den kommenden Tagen finalisiert", sagte der Sprecher.

    Zu Gast in der Sitzung der Koalitionäre waren zu Beginn auch die kommunalen Landesverbände, um über die schwierige Finanzlage von Städten, Gemeinden und Landkreisen zu sprechen. Schon im Vorfeld hatten die Vertreter den Druck erhöht, zu einer Einigung zu kommen. Sie haben nach eigenen Angaben mit einem Finanzloch von insgesamt vier Milliarden Euro zu kämpfen.

    Gemeindetag: Land hat dramatische Lage der Kommunen anerkannt

    Nach der Sitzung fühlten sich die Vertreter der Gemeinden zumindest gehört von der Landespolitik. Die Beratungen seien von einer großen Ernsthaftigkeit geprägt gewesen, sagte der Präsident des Gemeindetags, Steffen Jäger. "Die Vertreter des Landes haben die dramatische Finanzlage der Kommunen anerkannt." Letztlich werde man das Land aber am Ergebnis messen.

    Konkrete Beschlüsse zu den Hilfen für die Kommunen wurden nicht bekannt. Bereits im Sommer hatte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) aber gesagt, die Hilfen für die Kommunen könnten sich am Ende auf gut eine Milliarde Euro belaufen. Man werde etwa bei der Schulbegleitung, beim Bundesteilhabegesetz und bei Investitionen in kommunalen Klimaschutz unterstützen.

    Am Ende entscheidet der Landtag

    Vor der Sitzung hatten die Kommunen vom Land unter anderem weitere Unterstützung für die Krankenhäuser gefordert, die wegen der Krankenkassen-Reform auf Bundesebene mit weiteren Defiziten rechnen. Offenbar erfolgreich: Grüne und CDU einigten sich darauf, dafür im Haushalt einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag einzuplanen, erfuhr die dpa aus Regierungskreisen.

    Hat sich die grün-schwarze Landesregierung auf einen Entwurf geeinigt, ist der Landtag an der Reihe. Dort beraten die Abgeordneten dann den Entwurf und nehmen auch Änderungen vor. Am Ende entscheidet das Plenum über den Finanzplan. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hatte kurz vor den Beratungen gesagt, dass das Ziel sei, den Haushalt noch in diesem Jahr beschließen zu lassen./dna/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Baden-Württemberg/Keine Einigung Koalition vertagt Entscheidung über Haushalt Wie viel Geld kann das Land im kommenden Jahr für politische Projekte ausgeben - und wie werden die notleidenden Kommunen unterstützt? Darüber haben Grüne und CDU in der Haushaltskommission der Koalition beraten, eine finale Entscheidung aber …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     