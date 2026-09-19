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    Militärverwaltung

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    Tote nach russischem Gleitbombenangriff in Sumy

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Tote und sieben Verletzte nach Gleitbombenangriff in Sumy
    • Unter den Verletzten ist ein 13-jähriges Mädchen
    • Schwer beschädigtes Wohnhaus in Sumy abgebildet
    Militärverwaltung - Tote nach russischem Gleitbombenangriff in Sumy
    Foto: Siarhei - 356130783

    SUMY (dpa-AFX) - Sumy (dpa) - Bei einem russischen Angriff mit Gleitbomben sind in der nordostukrainischen Stadt Sumy nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere seien bei der Attacke verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Darunter sei ein 13-jähriges Mädchen. Hryhorow veröffentlichte auch ein in der Nacht aufgenommenes Foto, auf dem ein schwer beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus zu sehen ist. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg, der schon unzählige Menschen das Leben gekostet und gewaltige Schäden angerichtet hat./ksr/DP/zb






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