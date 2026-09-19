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    Berliner Wohnungskrise

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    Vonovia will 'Teil der Lösung' sein

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia sieht sich als Teil der Lösung in Berlin
    • Rund 1000 neue Wohnungen sind in Berlin im Bau
    • Vonovia kann die Wohnungsnot nicht allein lösen
    Berliner Wohnungskrise - Vonovia will 'Teil der Lösung' sein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Bekämpfung der Wohnungsnot in Berlin sieht sich der Immobilienkonzern Vonovia in einer wichtigen Rolle. "Ich glaube, dass unser Unternehmen Teil der Lösung sein muss und auch ist", sagte Vonovia-Vorstandschef Luka Mucic im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    So habe Vonovia etwa den Neubau hochgefahren. "Wir haben in Berlin aktuell circa 1.000 neue Wohneinheiten im Bau, 6.000 haben wir seit 2013 gebaut. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist trotzdem ein Beitrag, den wir an der Stelle leisten", sagte der 55-Jährige.

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    Am Sonntag wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ist eines der wichtigsten Themen des Wahlkampfs in der Hauptstadt.

    Im Wohnungsbestand stehe Vonovia für bezahlbares Wohnen, betonte Mucic. Ende Juni habe die Durchschnittsmiete im Bestand bei 8,26 Euro je Quadratmeter gelegen. "Bei Neuvermietungen lag der Durchschnitt bei 10,80 Euro."

    Mucic: Vonovia allein kann Probleme nicht lösen

    Laut Mucic haben die Vonovia-Wohnungen in Berlin einen Anteil von weniger als acht Prozent am gesamten Wohnungsbestand. "Dementsprechend können wir natürlich auch nicht alleine zur Lösung beitragen." Es gebe zudem die Notwendigkeit, die Bestände fortzuentwickeln, insbesondere energetisch zu modernisieren.

    Auch dies wirke sich auf die Bezahlbarkeit aus. "Weil wir zum Beispiel über eine bessere energetische Modernisierung dann auch die Nebenkosten dämpfen können: durch bessere Wärmedämmung und ähnliche Maßnahmen." Vonovia investiere dort deutlich, unter anderem durch serielle Maßnahmen. "Da kommt die Größe einer Vonovia zum Tragen, dass wir eben auch innovative neue Verfahren zur Sanierung und Fortentwicklung unserer Bestände etablieren können."

    Vonovia besitzt in Berlin etwa 130.000 Wohnungen

    Vonovia ist Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern. Das Dax-Unternehmen besitzt allein in Berlin zusammen mit der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen gut 130.000 Wohnungen.

    Die Berliner Linke fordert eine Enteignung großer Wohnungsbestände. Dies lehnt Mucic ab. "Ich glaube nicht, dass die Vergesellschaftung irgendeine Lösung des Problems bringt, sondern dass wir Rahmenbedingungen schaffen müssen, in denen man wieder mehr Neubau realisieren kann."

    Der Immobilienmanager äußerte sich zuversichtlich, dass das Anfang Juli vom Koalitionsausschuss im Bund beschlossene gesetzliche Enteignungsverbot für Mietwohnungsbestände auch umgesetzt wird. "Der politische Wille, das zu tun, ist ja klar dokumentiert worden", sagte Mucic. Bei der Umsetzung sei es aber wichtig, dass dies handwerklich gut und richtig erfolge "und damit möglichst rechtssicher". In dem Ausschuss hatten sich Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD darauf verständigt, die Enteignung großer Immobilienkonzerne auf Landesebene per Bundesgesetz unmöglich zu machen./tob/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 16,20 auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +0,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 14,84 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +12,61 %/+91,44 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der Deutsche-Wohnen-Aktie bei 16,25 Euro und den daraus abgeleiteten Basiszins beziehungsweise die Marktrisikoprämie. Die rund 6,4–6,5% Ausgleichszahlung wird im Vergleich zu langfristigen Anleihen als wenig attraktiv gesehen. Diskutiert werden zudem steigende Zinsen, fehlender Inflationsschutz wegen des BGAV sowie ein möglicher Squeeze-out, der aus steuerlichen Gründen wohl vor 2030 unwahrscheinlich ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

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