Rechte Kräfte erstarken wegen mangelnder Problemlösung

BERLIN (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres begründet das Erstarken des Rechtspopulismus mit mangelnder Problemlösung der demokratischen Parteien. "Die traditionellen demokratischen Kräfte hatten Mühe, sich auf die neue Zeit einzustellen und die Menschen wirksam zu erreichen, wenn es um deren Sorgen geht", sagte Guterres dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Sorgen der Menschen hätten sich zuletzt "dramatisch verändert" und sie würden es "weitgehend satthaben, dass das System einfach so weitermacht wie bisher", erklärte der UN-Generalsekretär. Dadurch sei eine gewisse Leerstelle entstanden, in die die extreme Rechte vorstoße. Zugleich gebe es sachliche Gründe, hob Guterres hervor: "Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Sorgen um die Sicherheit, die Schwierigkeit, Migrationspolitik vernünftig zu gestalten." All das liefere mitunter Vorwände, "die der extremen Rechten in die Hände spielen".