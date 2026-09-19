Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 38/26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 38/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Qiagen
Performance KW 38/26: +5,76 %
Performance KW 38/26: +5,76 %
DAX Top 1
DAX Top 2
Siemens
Performance KW 38/26: +3,27 %
Performance KW 38/26: +3,27 %
DAX Top 3
DHL Group
Performance KW 38/26: +2,72 %
Performance KW 38/26: +2,72 %
DAX Top 4
Scout24
Performance KW 38/26: +2,49 %
Performance KW 38/26: +2,49 %
DAX Top 5
Continental
Performance KW 38/26: -4,74 %
Performance KW 38/26: -4,74 %
DAX Flop 1
Hochtief
Performance KW 38/26: -4,82 %
Performance KW 38/26: -4,82 %
DAX Flop 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 38/26: -7,22 %
Performance KW 38/26: -7,22 %
DAX Flop 3
Heidelberg Materials
Performance KW 38/26: -7,59 %
Performance KW 38/26: -7,59 %
DAX Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 38/26: -7,87 %
Performance KW 38/26: -7,87 %
DAX Flop 5
Sartorius Vz.
Performance KW 38/26: +7,87 %
Performance KW 38/26: +7,87 %
TecDAX Top 1
Qiagen
Performance KW 38/26: +5,76 %
Performance KW 38/26: +5,76 %
TecDAX Top 2
SILTRONIC AG
Performance KW 38/26: +5,70 %
Performance KW 38/26: +5,70 %
TecDAX Top 3
ATOSS Software
Performance KW 38/26: +5,63 %
Performance KW 38/26: +5,63 %
TecDAX Top 4
TecDAX Top 5
Bechtle
Performance KW 38/26: -4,56 %
Performance KW 38/26: -4,56 %
TecDAX Flop 1
SUESS MicroTec
Performance KW 38/26: -4,78 %
Performance KW 38/26: -4,78 %
TecDAX Flop 2
Verbio
Performance KW 38/26: -5,44 %
Performance KW 38/26: -5,44 %
TecDAX Flop 3
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 38/26: -5,81 %
Performance KW 38/26: -5,81 %
TecDAX Flop 4
AIXTRON
Performance KW 38/26: -6,01 %
Performance KW 38/26: -6,01 %
TecDAX Flop 5
NVIDIA
Performance KW 38/26: +3,93 %
Performance KW 38/26: +3,93 %
US 30 Top 1
Caterpillar
Performance KW 38/26: +3,49 %
Performance KW 38/26: +3,49 %
US 30 Top 2
3M
Performance KW 38/26: +2,10 %
Performance KW 38/26: +2,10 %
US 30 Top 3
Apple
Performance KW 38/26: +1,75 %
Performance KW 38/26: +1,75 %
US 30 Top 4
Verizon Communications
Performance KW 38/26: -5,71 %
Performance KW 38/26: -5,71 %
US 30 Top 5
Goldman Sachs Group
Performance KW 38/26: -6,70 %
Performance KW 38/26: -6,70 %
US 30 Flop 1
Salesforce
Performance KW 38/26: -7,42 %
Performance KW 38/26: -7,42 %
US 30 Flop 2
IBM
Performance KW 38/26: -8,10 %
Performance KW 38/26: -8,10 %
US 30 Flop 3
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 38/26: +17,49 %
Performance KW 38/26: +17,49 %
US Tech 100 Top 1
SanDisk Corporation
Performance KW 38/26: +15,48 %
Performance KW 38/26: +15,48 %
US Tech 100 Top 2
Advanced Micro Devices
Performance KW 38/26: +13,34 %
Performance KW 38/26: +13,34 %
US Tech 100 Top 3
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 38/26: +11,05 %
Performance KW 38/26: +11,05 %
US Tech 100 Top 4
Intel
Performance KW 38/26: +10,84 %
Performance KW 38/26: +10,84 %
US Tech 100 Top 5
Intuit
Performance KW 38/26: -7,25 %
Performance KW 38/26: -7,25 %
US Tech 100 Flop 1
Diamondback Energy
Performance KW 38/26: -7,40 %
Performance KW 38/26: -7,40 %
US Tech 100 Flop 2
Netflix
Performance KW 38/26: -7,58 %
Performance KW 38/26: -7,58 %
US Tech 100 Flop 3
T-Mobile US
Performance KW 38/26: -7,89 %
Performance KW 38/26: -7,89 %
US Tech 100 Flop 4
Comcast (A)
Performance KW 38/26: -10,12 %
Performance KW 38/26: -10,12 %
US Tech 100 Flop 5
Wolters Kluwer
Performance KW 38/26: +6,18 %
Performance KW 38/26: +6,18 %
Eurozone 50 Top 1
Eurozone 50 Top 2
AXA
Performance KW 38/26: +3,85 %
Performance KW 38/26: +3,85 %
Eurozone 50 Top 3
Siemens
Performance KW 38/26: +3,27 %
Performance KW 38/26: +3,27 %
Eurozone 50 Top 4
Koninklijke Ahold Delhaize
Performance KW 38/26: +2,76 %
Performance KW 38/26: +2,76 %
Eurozone 50 Top 5
Deutsche Bank
Performance KW 38/26: -4,42 %
Performance KW 38/26: -4,42 %
Eurozone 50 Flop 1
BMW
Performance KW 38/26: -4,70 %
Performance KW 38/26: -4,70 %
Eurozone 50 Flop 2
Inditex
Performance KW 38/26: -5,55 %
Performance KW 38/26: -5,55 %
Eurozone 50 Flop 3
Mercedes-Benz Group
Performance KW 38/26: -7,22 %
Performance KW 38/26: -7,22 %
Eurozone 50 Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 38/26: -7,87 %
Performance KW 38/26: -7,87 %
Eurozone 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 38/26: +6,81 %
Performance KW 38/26: +6,81 %
CH 20 Top 1
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 38/26: +4,46 %
Performance KW 38/26: +4,46 %
CH 20 Top 2
Novartis
Performance KW 38/26: +4,11 %
Performance KW 38/26: +4,11 %
CH 20 Top 3
Amrize
Performance KW 38/26: -6,23 %
Performance KW 38/26: -6,23 %
CH 20 Top 4
Partners Group Holding
Performance KW 38/26: -6,58 %
Performance KW 38/26: -6,58 %
CH 20 Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 38/26: +4,57 %
Performance KW 38/26: +4,57 %
AT 20 Top 1
voestalpine
Performance KW 38/26: +4,41 %
Performance KW 38/26: +4,41 %
AT 20 Top 2
STRABAG
Performance KW 38/26: +4,06 %
Performance KW 38/26: +4,06 %
AT 20 Top 3
Raiffeisen Bank International
Performance KW 38/26: -9,15 %
Performance KW 38/26: -9,15 %
AT 20 Top 4
Lenzing
Performance KW 38/26: -9,71 %
Performance KW 38/26: -9,71 %
AT 20 Top 5
Lenovo Group
Performance KW 38/26: +22,53 %
Performance KW 38/26: +22,53 %
HK 50 Top 1
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 38/26: +10,81 %
Performance KW 38/26: +10,81 %
HK 50 Top 2
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 38/26: +10,24 %
Performance KW 38/26: +10,24 %
HK 50 Top 3
Budweiser Brewing Company APAC
Performance KW 38/26: +8,45 %
Performance KW 38/26: +8,45 %
HK 50 Top 4
Alibaba Group Holding
Performance KW 38/26: +6,31 %
Performance KW 38/26: +6,31 %
HK 50 Top 5
PetroChina (H)
Performance KW 38/26: -5,96 %
Performance KW 38/26: -5,96 %
HK 50 Flop 1
AIA Group
Performance KW 38/26: -6,66 %
Performance KW 38/26: -6,66 %
HK 50 Flop 2
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 38/26: -6,74 %
Performance KW 38/26: -6,74 %
HK 50 Flop 3
Sands China
Performance KW 38/26: -7,57 %
Performance KW 38/26: -7,57 %
HK 50 Flop 4
WH Group
Performance KW 38/26: -10,99 %
Performance KW 38/26: -10,99 %
HK 50 Flop 5
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