Aktien : Diese Charts machen mir Angst
Welcher das ist und warum dieser für den weiteren Verlauf des Marktes entscheidend ist, besprechen wir in dieser Ausgabe.
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