Borussia Dortmund sucht die Richtung: Anleger streiten über sportliche Bewährungsprobe beim Topspiel in Stuttgart

In den Debatten wird das Duell in Stuttgart als richtungsweisender Test für Form und Ambitionen der Dortmunder gewertet. Mehrfach wurde betont, dass der BVB in den vergangenen Jahren im Schwabenland häufig schwer aussah. Die intensive Manndeckung und das laufintensive Pressing des VfB gelten aus Sicht der Community als unangenehmer Stil, mit dem sich Dortmund traditionell schwertut. Das Spiel wird deshalb als sportlicher Lackmustest interpretiert, dessen Ausgang die kurzfristige Kursstimmung maßgeblich mitprägen könnte.

Die Aktie von Borussia Dortmund stand in dieser Woche im Schatten des sportlichen Schlagers beim VfB Stuttgart besonders im Fokus. Trotz der hohen emotionalen Schlagzahl im Forum blieb die Kursentwicklung vergleichsweise moderat: Auf Wochensicht verlor das Papier 1,9 Prozent, gehandelt in einer Spanne zwischen 3,185 und 3,27 Euro. Zentraler Diskussionspunkt war weniger die Bilanzlage als die Frage, welche Signalwirkung das Topspiel in Stuttgart für Stimmung und Kursentwicklung haben könnte.

Ein Teil der Schreiber erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel und würde bereits ein Remis als akzeptables Ergebnis sehen. Andere Stimmen spekulieren dagegen auf ein spektakuläres Offensivduell mit vielen Toren und sehen die jüngste Bundesliga-Form – neun Punkte aus drei Partien – als Argument für einen selbstbewussten Auftritt. Diese optimistischere Strömung verbindet das erwartete Spitzenspiel mit der Hoffnung auf einen psychologischen Schub, der sich auch in der Aktie widerspiegeln könnte.

Vereinzelt wird darauf verwiesen, dass die Börse nach Ansicht einiger Beobachter tendenziell eher mit einem Rückschlag der Dortmunder rechne. Konkrete Begründungen bleiben dabei häufig im Vagen und stützen sich eher auf die allgemeine Erwartungshaltung als auf harte Kennzahlen. Greifbar ist hingegen, dass das Handelsvolumen zuletzt nur bei rund 40 Prozent des üblichen Wochenschnitts lag, was auf eine abwartende Haltung vieler Marktteilnehmer schließen lässt.

Positive Signale, hohe Bewertung

Auf der positiven Seite der Forumsdiskussion stehen mehrere sportliche Faktoren. So wird die Rückkehr des 18-jährigen Konstantinos Karetsas ins Mannschaftstraining als Entspannungssignal gewertet, nachdem der Offensivspieler zuletzt mit Kreislaufproblemen vom Platz getragen worden war. Auch die Nominierung von Fabio Silva für mehrere Länderspiele mit Portugals Auswahl nährt Erwartungen, dass der BVB offensiv gut besetzt ist und seine internationale Wahrnehmung weiter stärkt. In der Summe soll die Kombination aus jungen Talenten und etablierten Leistungsträgern das sportliche Fundament stabilisieren und mittelfristig für wiederkehrende Champions-League-Einnahmen sorgen – eine wichtige Ertragsquelle, auf die sich einige Foristen ausdrücklich berufen.

Dem stehen nüchterne Bewertungsüberlegungen gegenüber. Mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von 65,50 und einer Marktkapitalisierung von rund 350 Millionen Euro erscheint die Aktie aus rein quantitativer Sicht ambitioniert gepreist. Kritische Stimmen leiten daraus ab, dass der Markt bereits viel sportlichen Erfolg eingepreist habe und Enttäuschungen – etwa ein schwächerer Saisonverlauf oder ein frühes Ausscheiden in K.-o.-Wettbewerben – überproportional auf den Kurs durchschlagen könnten. Die aktuelle Seitwärtsbewegung bei vergleichsweise niedrigem Volumen wird daher von einigen eher als Ausdruck wachsender Vorsicht denn als Einstiegsgelegenheit interpretiert.

Emotionen, Rivalitäten und der nüchterne Kursverlauf

Ein wesentlicher Teil der Diskussion kreist um sportliche Rivalitäten, insbesondere zum FC Bayern und zum VfB Stuttgart. Debatten über die Transferpolitik – etwa der Wechsel mehrerer Stuttgarter Leistungsträger nach Dortmund – und über hohe Ausländeranteile in den Kadern werden zwar engagiert geführt, bleiben für die kurzfristige Bewertung der BVB-Aktie aber eher Rahmenrauschen. Sie illustrieren, wie stark Emotion und Identifikation die Wahrnehmung des Klubs prägen, liefern jedoch kaum belastbare Argumente zur Kursentwicklung.

Für die anstehende Woche markieren die Marktteilnehmer klar erkennbare technische Orientierungsmarken. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 3,185 Euro als erste Unterstützungszone. Wird sie verteidigt und das sportliche Ergebnis in Stuttgart positiv aufgenommen, sehen Teile der Community die Chance auf eine Rückkehr in Richtung des Wochenhochs bei 3,27 Euro, das als kurzfristiger Widerstand fungiert. Darüber hinaus richtet sich der Blick schon auf mittelfristig relevante Termine, insbesondere auf die für den 22. September 2026 angesetzte Unternehmenspräsentation auf der Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference in München. Dort erwarten Anleger zusätzliche Impulse zur strategischen Ausrichtung und wirtschaftlichen Entwicklung, die jenseits aller Spieltagsergebnisse neue Akzente für die Bewertung der Borussia-Dortmund-Aktie setzen könnten.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,9 % Wochenhoch / Wochentief 3,27€ / 3,185€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 350,51 Mio.EUR

Stand: 19.09.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

22.09.2026: Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference, München – Unternehmenspräsentation

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,27€ und das Wochentief bei 3,185€ die zunächst wichtigsten Marken.

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