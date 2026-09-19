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    Chartanalyse

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    Microchip Technology: Zwischen Bodenbildung und neuer Trendwende

    Microchip Technology hat eine extreme Kursachterbahn hinter sich – vom 3-Jahres-Hoch in einen tiefen Absturz und zurück in die neutrale Zone. Jetzt entscheidet sich, ob die Erholung in einen neuen Aufwärtstrend mündet oder in einer zähen Seitwärtsphase steckenbleibt.

    Chartanalyse - Microchip Technology: Zwischen Bodenbildung und neuer Trendwende
    Foto: adobe.stock.com

    Drei Jahre Microchip Technology: Vom Rekordhoch in eine volatile Seitwärts- bis Abwärtsphase

    Über die vergangenen drei Jahre hat die Aktie von Microchip Technology eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt hingelegt. Nach einer stabilen Phase um 70 bis 80 US-Dollar im Herbst 2023 startete der Wert in eine dynamische Aufwärtsbewegung, die im Mai 2024 im 3-Jahres-Hoch bei 91,96 US-Dollar gipfelte. Anschließend setzte eine scharfe Korrektur ein, die sich bis ins Frühjahr 2025 deutlich beschleunigte: In der Spitze fiel der Kurs bis auf 32,27 US-Dollar am 8. April 2025. Von dort gelang eine kräftige technische Gegenbewegung, die den Titel im Verlauf von 2025 und 2026 wieder in eine deutlich höhere Handelsspanne zurückführte. Insgesamt steht damit ein volatiler, übergeordnet zunächst bärischer, zuletzt aber wieder zunehmend neutraler Chartverlauf.

    Aktuelle Ausgangslage im 3-Jahres-Kontext

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 61,68 US-Dollar (17.09.2026). Damit notiert Microchip Technology ziemlich genau in der Mitte der 3-Jahres-Spanne zwischen dem Tief von 32,27 US-Dollar und dem Hoch von 91,96 US-Dollar. Ausgehend vom Tief hat der Titel rund 49 Prozent der Strecke nach oben bereits zurückgelegt, zum Rekordhoch fehlt dagegen weiterhin ein Abstand von gut einem Drittel. Charttechnisch ist die Aktie damit weder überhitzt noch extrem unterbewertet, sondern befindet sich in einer neutralen Zone, in der sich entscheidet, ob aus der Erholung ein neuer Aufwärtstrend oder lediglich eine längere Seitwärtskonsolidierung nach starkem Absturz wird.

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    200-Tage-Linie signalisiert noch keinen intakten Aufwärtstrend

    Die mittelfristige Trendampel steht trotz der deutlichen Erholung noch nicht klar auf Grün. Aus den Kursen der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich um etwa 70 US-Dollar verorten. Damit handelt die Aktie aktuell mit rund 12 Prozent unter diesem mittelfristigen Durchschnitt. Ein Kurs unterhalb der 200-Tage-Linie spricht tendenziell für einen noch nicht abgeschlossenen Bodenbildungsprozess und eher für einen übergeordnet abwärts bis seitwärts gerichteten Trend. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die Zone um 70 US-Dollar würde das technische Bild deutlich aufhellen und ein stärkeres Momentum auf der Long-Seite anzeigen.

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    Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Überblick

    Kurzfristig verläuft eine wichtige Unterstützung im Bereich um 60 US-Dollar, wo sich im Sommer und Frühherbst 2026 mehrfach Kaufinteresse zeigte. Ein Bruch dieser Marke nach unten würde den Blick rasch auf die Zone 55 bis 56 US-Dollar lenken, in der im Verlauf von 2025 immer wieder Wendepunkte entstanden sind. Darunter wäre der Bereich um 50 US-Dollar als nächste Auffanglinie zu nennen, bevor im Extremfall die langfristige Schlüsselunterstützung bei 32 bis 35 US-Dollar aus dem Paniktief vom April 2025 in den Fokus rückt. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich 65 bis 67 US-Dollar auf Widerstand. Gelingt der Ausbruch darüber, warten mit der Zone um 70 bis 72 US-Dollar – in etwa im Bereich der 200-Tage-Linie und früherer Zwischenhochs – die nächsten ernstzunehmenden Hürden. Erst ein Durchmarsch in Richtung 80 US-Dollar und darüber hinaus in den Bereich 88 bis 92 US-Dollar würde den Weg zurück in Richtung 3-Jahres-Hoch ebnen und ein klar bullishes Chartbild etablieren.

    Microchip Technology

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microchip Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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