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    Passives Einkommen

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    Dividendenkracher mit +16,50 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Passives Einkommen - Dividendenkracher mit +16,50 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: adobe.stock.com

    ARIAKE JAPAN ist ein führender Hersteller von natürlichen Gewürzen und Brühen, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Ajinomoto und Knorr. Das Unternehmen differenziert sich durch den Einsatz natürlicher Zutaten und fortschrittlicher Technologien.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit ARIAKE JAPAN nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    ARIAKE JAPAN gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,58 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,50 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in ARIAKE JAPAN investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +1,04 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    ARIAKE JAPAN verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +4,58 % Dividendenrendite bietet ARIAKE JAPAN ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,50 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen ARIAKE JAPAN für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,58 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,02.
    ARIAKE JAPAN weist eine Marktkapitalisierung von 954,73 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,58 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. ARIAKE JAPAN konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +16,50 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    ARIAKE JAPAN Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ARIAKE JAPAN Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,58 %, eine Investition von etwa 262.009 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 240,00 +33,33 % +4,58 %
    2026 180,00 +38,46 % +3,03 %
    2025 130,00 +18,18 % +2,09 %
    2024 110,00 +7,84 % +2,08 %
    2023 102,00 +6,25 % +2,09 %
    2022 96,00 0,00 % +1,71 %

    Warum ARIAKE JAPAN für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,58 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +16,50 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 17,02
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 21.835
    3.000 65.503
    6.000 131.005
    12.000 262.009

    ARIAKE JAPAN

    0,00 %
    -1,36 %
    +1,39 %
    +7,38 %
    -18,94 %
    -46,61 %
    ISIN:JP3125800007WKN:888504
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    ARIAKE JAPAN Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,36 %
    1 Monat +1,39 %
    3 Monate +7,38 %
    1 Jahr -18,94 %

    Informationen zur ARIAKE JAPAN Aktie

    Es gibt 33 Mio. ARIAKE JAPAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 954,73 Mio. € wert.

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    Ob die ARIAKE JAPAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ARIAKE JAPAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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