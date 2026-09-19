Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

3i Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,17 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,27 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 5,22 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in 3i Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +110,20 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. 3i Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,17 % Dividendenrendite bietet 3i Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,27 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen 3i Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,17 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 5,22. 3i Group weist eine Marktkapitalisierung von 32,09 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,17 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

3i Group ist eine britische Private-Equity- und Infrastrukturbeteiligungsgesellschaft. Fokus: Mehrheitsbeteiligungen an mittelgroßen Unternehmen (v.a. Consumer, Industrie, Infrastruktur) mit aktiver Wertsteigerung. Starke Marktstellung in Europa, börsennotiert (FTSE 100). Wichtige Wettbewerber: EQT, KKR, Blackstone, CVC. USP: konzentriertes Portfolio, langjährige Erfolgsbilanz, starker Flagship-Deal Action.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. 3i Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +13,27 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

3i Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2026

Mit einer Performance von -1,07 % musste die 3i Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,17 %, eine Investition von etwa 94.638€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 0,850000 +7,59 % +3,17 % 2026 0,790000 +21,54 % +2,15 % 2025 0,650000 +15,56 % +1,94 % 2024 0,5625 +11,39 % +2,71 % 2023 0,505000 +25,47 % +4,14 % 2022 0,402500 0,00 % +3,01 %

Warum 3i Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,17 %

Stetiges Dividendenwachstum: +13,27 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 5,22

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.546 € 3.000 € 94.638 € 6.000 € 189.275 € 12.000 € 378.549 €

3i Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,42 % 1 Monat -5,32 % 3 Monate +20,62 % 1 Jahr -28,99 %

Informationen zur 3i Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. 3i Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,09 Mrd. € wert.

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Ob die 3i Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3i Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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