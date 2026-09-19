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    Gold: Das überrascht Anleger

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    Goldpreis-Prognose: Hat die Fed die nächste Goldrally ausgelöst?

    Der Goldpreis stürmte ins Wochenende, verpasste dabei den Sprung über die 4.400 US-Dollar nur knapp. Nach dem Fed-Termin legte Gold kräftig zu. Was zunächst überrascht, könnte der Beginn der nächsten Goldrallye sein.

    Für Sie zusammengefasst
    Gold: Das überrascht Anleger - Goldpreis-Prognose: Hat die Fed die nächste Goldrally ausgelöst?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung: Gold trotzt der Zinsanhebung der Fed

    Die Katze ist aus dem Sack: Die Fed hat die Zinsen erhöht und stellt zudem eine weitere Zinserhöhung im Jahr 2026 in Aussicht. Gold, Silber und andere Edelmetalle reagierten zunächst wie erwartet. So geriet der Goldpreis massiv unter Druck und strauchelte in Richtung 4.200 US-Dollar. Das Blatt wendete sich dann überraschend. Stark rückläufige Preise für Brent- und WTI-Öl nahmen den Anleiherenditen das Momentum. Das wiederum heizte die Erholung des Goldpreises an. 

    Gold: Entscheidende Phase

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    In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle unmittelbar nach dem Fed-Termin hieß es: Alle Augen auf den Ölmarkt und die Gold-ETFs. Die Entwicklung der Ölpreise übt starken Einfluss auf die Anleiherenditen aus. Der jüngste Rücksetzer hat dem Anstieg der Anleiherenditen den Schwung genommen, doch die Lage am Ölmarkt ist unverändert fragil. Jederzeit kann es zu einer neuen Eskalation der Ölpreise mit entsprechenden Auswirkungen auf die Anleiherenditen kommen. Kurzum: Damit aus der Erholung des Goldpreises eine Rallye werden kann, müssen die Anleiherenditen weiter zurückkommen. Weiter sinkende Ölpreise wären hierfür der Grundstein. Sinkende Anleiherenditen wären im Übrigen auch an den Aktienmärkten gern gesehen. DAX, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 sind zuletzt ins Stocken geraten und brauchen neue Impulse. 

    Ein zweiter wichtiger Aspekt: Wie reagier(t)en die Gold-ETF-Investoren auf die Ergebnisse des Fed-Termins? Neben den Goldkäufen der Zentralbanken waren die physisch besicherten Gold-ETFs die zweite treibende Kraft hinter der Goldpreisrallye. Um die Stimmungslage im Sektor zu erfassen, lohnt ein Blick auf die Bestandsentwicklung des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs, des SPDR Gold Shares. Bereits im Vorfeld des Fed-Termins kam es hier zu einer leichten Erholung der ETF-Bestände. Diese setzte sich danach beschleunigt fort. Mit anderen Worten: Gold-ETF-Investoren greifen beherzt zu. Das stützt wiederum die Erwartung einer Goldpreisrallye. 

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    Fazit - Hat die Fed die nächste Goldrally ausgelöst?  

    Die Fed erhöhte zwar die Leitzinsen und stellte eine weitere Erhöhung im Jahr 2026 in Aussicht - was per se erst einmal negativ für den Goldpreis ist - doch mit ihrer überraschenden Geschlossenheit und Entschlossenheit hat die US-Notenbank Glaubwürdigkeit zurückgewonnen. Das hat insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Eskapaden am Anleihemarkt, die bekanntlich dem Goldpreis schwer zusetzten, die Gemüter am Goldmarkt beruhigt. 

    Der Grundstein für eine Aufwärtsbewegung bei Gold ist gelegt. Nun müssen nur noch die Ölpreise respektive die Anleiherenditen und die ETF-Investoren „mitspielen“. Bricht man die aktuelle Gemengelage auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann muss der Goldpreis nun über den markanten Widerstandsbereich von 4.500 US-Dollar ausbrechen, um die Tür in Richtung 4.800 US-Dollar / 5.000 US-Dollar aufzustoßen. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar zu verorten. 

    Unterm Strich bleibt es dabei – die nach wie vor exzellenten Perspektiven für Gold machen Goldminenaktien wie Barrick Minning, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder auch Kinross Gold unverändert  zu interessanten Alternativen zu hochbewerten Tech-Werten, wie Palantir etc.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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