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    Zwischen Hoffnung und Zweifel

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    Stillstand bei Rheinmetall: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

    Bei Rheinmetall herrscht derzeit Stillstand – zumindest beim Kurs. Im Forum wird dagegen intensiv darüber gestritten, ob profitabler Rückenwind durch Bundeswehr-Aufträge und Rüstungsboom oder hohe Bewertung und mögliches negatives Rüstungssentiment stärker wiegt.

    Zwischen Hoffnung und Zweifel - Stillstand bei Rheinmetall: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung
    Foto: 472849734

    Die Rheinmetall-Aktie stand in dieser Woche im Fokus der Community, obwohl der Kurs mit einem Plus von 0,4 Prozent und einer Spanne zwischen 987,30 und 1.040,80 Euro nur moderat zulegte. Gerade diese enge, nervöse Handelsspanne bei unterdurchschnittlichem Volumen löste intensive Diskussionen aus: Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die aktuelle Seitwärtsphase den Boden für einen neuen Aufwärtsschub oder den Beginn einer längeren Konsolidierung markiert.

    Zwischen Aufwärtstrend und Deckel bei 1.040 Euro

    Mehrere technisch orientierte Beiträge sehen seit dem jüngsten Tief um 977 Euro einen intakten Aufwärtstrend. Sie verweisen auf eine Folge höherer Tiefs und höherer Hochs und konstruieren daraus einen aufsteigenden Trendkanal. Der Kurs bewege sich aktuell in der unteren bis mittleren Zone dieses Kanals; ein Ausbruch nach oben erfordere demnach, dass sowohl eine ansteigende Trendlinie als auch der Bereich um 1.030 bis 1.040 Euro überwunden werden.

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    Besonders häufig wird die Marke von 1.030 Euro als zentrale Schwelle genannt. In Detailbetrachtungen wird sie teils als Nackenlinie einer möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert, mit einem rechnerischen Zielbereich um 1.070 Euro. Auch die Zone um das Wochenhoch von 1.040,80 Euro gilt als unmittelbarer Widerstand, dessen Überwinden nach Auffassung einiger Diskussionsteilnehmer den Weg in den oberen Teil des Trendkanals ebnen könnte.

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    Gleichzeitig mahnen skeptischere Stimmen zur Vorsicht gegenüber zu starkem Vertrauen in Chartbilder. Sie betonen, dass frühere Kursrückschläge – etwa nach dem Verlust eines größeren Marineauftrags – klar fundamentale Auslöser hatten und warnen davor, aus zwei verbundenen Tiefpunkten weitreichende Prognosen abzuleiten. Hinter dieser Kritik steht die Einschätzung, dass die Aktie nach dem starken, mehrjährigen Anstieg anfällig für Enttäuschungen bleibt, zumal das Vorjahres-KGV von 104,62 auf eine ambitionierte Bewertung hinweist.

    Bundeswehr-Beschaffungen als Kurstreiber – mit Fragezeichen

    Fundamental kreisen viele Beiträge um die Frage, wie stark die laufende Aufrüstung in Deutschland und Europa bereits im Kurs eingepreist ist. Als zentrales Argument auf der positiven Seite gilt die erwartete Auftragsdichte aus dem Bundeswehr-Sondervermögen und regulären Haushaltsmitteln. Mehrere Nutzer ordnen die im Haushaltsausschuss diskutierten 25-Millionen-Vorlagen grob ein und leiten aus bekannten Rheinmetall-Verträgen zu Übungsraketen, Luftverteidigungssystemen und Fahrzeugintegration Schätzungen zu einem potenziellen Gesamtvolumen im Milliardenbereich ab. Diese Summen werden jedoch ausdrücklich als Annahmen und Hochrechnungen der Community diskutiert, nicht als bestätigte Zahlen.

    Ein weiterer Fokus liegt auf der bodengebundenen Luftverteidigung. Beim Skyranger-System prallen gegensätzliche Einschätzungen aufeinander. Während ein Medienbericht von Verzögerungen spricht, verweist die Community zugleich auf ein aktuelles Interview von Unternehmenschef Armin Papperger, in dem von nur minimalen Verzögerungen und einer planmäßigen Serienlieferung ab 2027 die Rede ist. Die Diskrepanz zwischen Berichten und Managementaussagen sorgt für Unsicherheit, wird aber von einem Teil der Diskussion als typisches „Rauschen“ in einem langfristig intakten Rüstungsboom interpretiert.

    Positiv gewertet werden außerdem strategische Investitionen wie der Ausbau der Testkapazitäten in Großbritannien, die aus Sicht der Community die technologische Position und die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Rüstungsgeschäft stärken könnten. Parallel verweisen Beiträge auf den branchenweiten Rekordauftragsbestand in der europäischen Verteidigungsindustrie, was Rheinmetall mittel- bis langfristig zugutekommen dürfte.

    Hohe Bewertung, schwankendes Sentiment und der Blick nach vorn

    Auf der Risikoseite steht neben der hohen Bewertung vor allem das Rüstungssentiment. Einige Nutzer sehen ein nach wie vor fragiles Umfeld, in dem negative Schlagzeilen zu Projektrisiken oder Verzögerungen schnell zu Abgabedruck führen können. Im Vergleich zur Peergroup wird festgestellt, dass andere Werte wie Renk zuletzt deutlich schwächer liefen, während Rheinmetall relativ dazu Boden gutmachte. Daraus leiten manche zwar eine gewisse Robustheit der Aktie ab, zugleich aber auch weiteres Abwärtspotenzial, falls die Branche insgesamt unter Druck gerät.

    Kurzfristig wird die Aktie von Teilen der Community sogar als „Parkplatz“ für Kapital in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld gesehen, solange die politischen und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen unverändert bleiben. Andere stellen dem die Möglichkeit gegenüber, das Risiko breiter zu streuen und auf den europäischen Verteidigungssektor über ETFs zu setzen, anstatt auf einen einzelnen, bereits hoch bewerteten Titel.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick auf die Kursmarken der jüngsten Handelsspanne: Das Wochentief bei 987,30 Euro gilt als unmittelbare Unterstützung, das Wochenhoch bei 1.040,80 Euro als Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde aus Sicht der technisch orientierten Anleger den diskutierten Aufwärtstrend bestätigen, während ein Bruch der Unterseite die Konsolidierung verlängern oder vertiefen könnte. Zusätzlich rücken die anstehenden Unternehmensauftritte auf der Berenberg und Goldman Sachs German Corporate Conference am 23. September sowie der Baader Bank Investment Conference am 24. September in den Fokus der Community. Von diesen Terminen werden neue Hinweise zur Auftragslage, zur Kapazitätsausweitung und zur Einordnung der politischen Rahmenbedingungen erwartet, die den Kurs der Rheinmetall-Aktie im aktuellen Spannungsfeld aus hoher Bewertung und anhaltendem Rüstungsboom weiter prägen dürften.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 1.040,80€ / 987,30€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 46,52 Mrd.EUR

    Stand: 19.09.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 23.09.2026: Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference
    • 24.09.2026: Baader Bank AG, Investment Conference

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.040,80€ und das Wochentief bei 987,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    -0,33 %
    +0,41 %
    -16,26 %
    -13,40 %
    -46,62 %
    +291,54 %
    +1.208,66 %
    +1.523,57 %
    +43.646,22 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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