Eurobattery Minerals: Court Ruling, Criminal Suspicion Involving CEO
Eurobattery Minerals faces turmoil as CEO Roberto García Martínez confronts a final fraud conviction in Spain and parallel insider‑trading suspicions in Sweden.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Eurobattery Minerals’ CEO and board member, Roberto García Martínez, has been convicted of fraud in Spain over a 2011 investment in a Sierra Leone mining operation.
- Spain’s Supreme Court confirmed the judgment on 21 January 2026, making it final.
- The sentence includes two years in prison, a fine, and joint and several liability for USD 3.46 million in damages.
- The prison sentence was suspended for five years, subject to conditions including monthly payments and payment of 60% of the civil liability into court; non-compliance could lead to imprisonment.
- Sweden’s Economic Crime Authority has notified García Martínez of suspected aggravated insider dealing in three cases involving the company’s financial instruments.
- Eurobattery Minerals’ Board is investigating the matter and considering appropriate measures, with further information to be provided later.
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