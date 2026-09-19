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    AfD hofft auf Regierungsverantwortung in MV

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD will im Nordosten stärkste Kraft werden
    • Schult ruft trotz Umfragen zum Wahlkampfendspurt auf
    • SPD liegt laut jüngster Umfrage mit 37 zu 36 vor der AfD
    AfD hofft auf Regierungsverantwortung in MV
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DEMMIN (dpa-AFX) - Die AfD will in den verbleibenden Stunden bis zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern dafür kämpfen, stärkste Kraft im Nordosten zu werden. "Wir wollen dieses Land blau machen. Lasst Euch von den Umfragewerten nicht verunsichern", sagte Spitzenkandidat Enrico Schult bei einer Wahlkampfabschlussveranstaltung seiner Partei vor hunderten Menschen in Demmin. "Wir von der AfD scharren mit Hufen, wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen."

    Nach der jüngsten Umfrage für das ZDF-"Politbarometer" vor der Wahl am Sonntag liegt die SPD mit 37 Prozent knapp vor der AfD, die auf 36 Prozent kommt. Die Linke erreicht 9 Prozent, die CDU 6, die Grünen 5, das BSW 4 Prozent. Umfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Sie bilden nur den Stand zum Zeitpunkt der Befragung ab und sind keine Prognose. Zudem haben sie statistisch bedingt eine Fehlermarge./hr/DP/zb






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