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    Zwischen Hoffnung und Zweifel

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    Stillstand bei Viromed Medical: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

    Die Viromed Medical-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Durchbruchspotenzial von PulmoPlas und ViroCAP auf Sorgen vor Unsicherheit über Liquidität und Verkaufstempo der Insiderpakete. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Zwischen Hoffnung und Zweifel - Stillstand bei Viromed Medical: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie der Viromed Medical AG hat in der zurückliegenden Woche per Saldo kaum Bewegung gezeigt: Auf Wochensicht steht eine Performance von +0,0 Prozent bei einer Handelsspanne zwischen 5,30 und 5,65 Euro. Trotzdem gehörte der Titel zu den meistdiskutierten Werten der Community. Auslöser waren erneut die fortgesetzten Anteilsverkäufe der Gründerfamilie Perbandt im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Relyon sowie die Frage, ob und wie diese Verkäufe die künftige Finanzierung des Unternehmens absichern können. Verstärkt wurde die Debatte durch eine weitere Directors’-Dealings-Meldung zu einem Verkauf von Heike Perbandt und ein im Schnitt 1,7-fach erhöhtes Handelsvolumen.

    Streitpunkt Finanzierung: Reichen die Insiderverkäufe für Relyon und den Aufbau?

    Im Zentrum der Diskussion steht die finanzielle Tragfähigkeit des angekündigten Modells: Die Familie Perbandt will ihren Anteil an Viromed auf bis zu 25,1 Prozent reduzieren und den Erlös der Aktienverkäufe nach offizieller Darstellung als Darlehen in die Gesellschaft einbringen. Ein Teil der Community sieht darin ein positives Signal, weil die Gründerfamilie damit aus ihrer Sicht eigenes Vermögen riskiert, um den strategisch wichtigen Relyon-Kauf zu stemmen. Mehrfach wird betont, dass bereits in der Vergangenheit größere Pakete außerbörslich an Investoren gegangen seien und die Eigentümer damit ein zweistelliges Millionenvermögen realisiert haben dürften. Die Erwartung ist, dass zusätzliche Mittel aus weiteren Verkäufen sowie aus bereits gewährten Finanzhilfen einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag mobilisieren könnten und so die Brücke bis zu einem nachhaltigen operativen Durchbruch schlagen.

    Dem steht eine deutlich skeptische Strömung gegenüber. Kritische Stimmen rechnen auf Basis eines Verkaufstempos von rund 60.000 Aktien pro Woche vor, dass bei einem angenommenen Restvolumen von gut vier Millionen Aktien der Weg bis zur angepeilten Beteiligungsquote von etwa 25 Prozent über ein Jahr oder länger dauern könnte. In dieser Logik würde das aktuelle Tempo kaum ausreichen, um zeitnah sowohl den Relyon-Kauf als auch weiterlaufende Verluste und Studienkosten zu finanzieren. Hinzu kommt die Unsicherheit über die tatsächliche Steuer- und Eigentümerstruktur hinter den Verkäufen. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass Berechnungen zu Nettoerlösen und Finanzierungsreichweite zwangsläufig spekulativ bleiben, solange weder konkrete Verkaufspreise noch die Struktur der verkaufenden Vehikel bekannt sind.

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    Technologische Fantasie vs. operative Durststrecke

    Auf der Chancen-Seite dominiert in den Diskussionen weiterhin die technologische Perspektive. Als weitgehend unstrittig gilt, dass Viromeds ViroCAP-System die notwendigen Zulassungen erhalten hat und der Vertrieb, unter anderem über Partner im Podologie-Bereich, angelaufen ist. Befürworter sehen ViroCAP damit nicht mehr als reine Präsentationsfolie, sondern als am Markt platzierte Technologie, aus der sich mittelfristig skalierbare Umsätze entwickeln sollen. Konkrete Umsatzdaten dazu liegen aktuell nicht vor; fehlende Detailmeldungen zu Untermarken wie „My Coldplasma Home“ werden von einigen als Hinweis interpretiert, dass die kommerziellen Beiträge bislang überschaubar sein könnten.

    Die eigentliche Bewertungsfantasie der Community konzentriert sich allerdings auf PulmoPlas, die Kaltplasma-Anwendung im Lungenbereich. Teile des Forums leiten aus der langen Dauer des Peer-Review-Prozesses und der wissenschaftlichen Reputation der beteiligten Institute die Erwartung ab, dass die zugrunde liegende Studie in einem renommierten Journal veröffentlicht werden könnte. Eine ablehnende Entscheidung in sehr frühen Review-Phasen sei nach Einschätzung dieser Nutzer wahrscheinlich bereits erfolgt, sodass mit zunehmender Zeit die Hoffnung auf eine positive Annahme steige. Gelingt dies, sehen optimistische Anleger erhebliches Neubewertungspotenzial für die Aktie.

    Diese optimistische Sicht ist jedoch mit deutlichen Vorbehalten verbunden. Die Community weist selbst darauf hin, dass es sich bei solchen Überlegungen um Szenarien handelt, nicht um gesicherte Fakten. Solange weder eine Veröffentlichung noch belastbare Daten zur klinischen Wirksamkeit vorliegen, bleibt PulmoPlas ein Hochrisikoprojekt. Entsprechend fordern vorsichtigere Stimmen einen deutlichen Risikoabschlag in jeder seriösen Unternehmensbewertung und betonen, dass operative Kennzahlen und Liquidität spätestens mit den kommenden Halbjahreszahlen auf den Prüfstand gehören.

    Vertrauensfrage und Kursmarken für die kommende Woche

    Ein weiterer Streitpunkt ist die Kommunikation des Managements. Einige Anleger wünschen sich ein klar strukturiertes Finanzierungskonzept, das die Mittelherkunft für Relyon, den laufenden Betrieb und die Studienkosten nachvollziehbar darstellt. Vor allem die veränderte und teils zurückgenommene Kommunikation rund um die Lungenstudie wird von kritischen Nutzern als irritierend beschrieben. Andere verweisen auf übliche Embargoregeln wissenschaftlicher Journale, die öffentliche Vorabkommunikation einschränken könnten, und sehen darin eine plausible Erklärung für gelöschte Beiträge.

    Für die kurze Frist bleibt der Blick der Community stark technisch geprägt. Als zentrale Marken für die nächste Woche gelten das Wochenhoch bei 5,65 Euro als Widerstand und das Wochentief bei 5,30 Euro als Unterstützung. Ein Ausbruch über die obere Spanne könnte nach Ansicht der aktiven Trader nur mit neuen, substanziellen Informationen zu Finanzierung oder Studienfortschritt dauerhaft gelingen. Auf der Unterseite wird die Stabilität der Unterstützung mit der weiteren Wahrnehmung der Insiderverkäufe verknüpft: Bleibt das Verkaufstempo moderat und treten keine neuen Belastungsfaktoren auf, dürfte die Aktie in der etablierten Seitwärtszone verharren, bis konkrete Unternehmensdaten oder wissenschaftliche Meilensteine neue Impulse setzen.

    Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 5,65€ / 5,30€
    KGV (Vorjahr) 120,67

    Stand: 19.09.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,65€ und das Wochentief bei 5,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Viromed Medical

    -0,89 %
    0,00 %
    -22,22 %
    -17,04 %
    +53,01 %
    +455,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN
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