🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Anleger suchen den Boden

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer verliert 6,8 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Mit einem Minus von 6,8 Prozent gehört Gerresheimer zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Anleger suchen den Boden - Gerresheimer verliert 6,8 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Die Aktie von Gerresheimer stand in dieser Woche im Fokus der Diskussionsforen. Mit einer Wochenperformance von minus 6,8 Prozent, einem Handel in der Spanne zwischen 27,00 und 28,98 Euro und eher dünnem Volumen im Vergleich zum Wochendurchschnitt rückte vor allem eine Frage in den Mittelpunkt: Ist Gerresheimer nach der eingeleiteten Entschuldung eine Turnaround-Chance oder bleibt die Aktie ein Negativbeispiel am deutschen Markt?

    Turnaround-Hoffnung gegen Misstrauen: Wie viel ist der Neustart wert?

    Kern des Streits ist die Bewertung der strategischen Neuausrichtung nach den Portfolioverkäufen. Ein Teil der Community sieht Gerresheimer nach dem Abbau der Schulden und dem Wechsel im Management als klassische Sondersituation mit attraktiver Chance-Risiko-Relation. Andere betonen den massiven Kursverlust der vergangenen Jahre und stellen infrage, ob das verbliebene Unternehmen ausreichend profitabel und transparent aufgestellt ist.

    Die optimistische Fraktion verweist wiederholt darauf, dass das frühere Überschuldungsrisiko aus ihrer Sicht überwunden sei. Nach den Verkäufen von Centor und PPP wird von mehreren Seiten argumentiert, ein großer Teil der Verschuldung stecke in veräußerbaren Assets und sei nicht endgültig verbrannt gewesen. Die Restverschuldung wird in der Diskussion auf rund 600 Millionen Euro geschätzt, verbunden mit der Erwartung eines Verschuldungsgrads von unter dem Dreifachen des künftig erzielbaren EBITDA. Diese Angaben sind Einschätzungen der Community auf Basis von Unternehmensäußerungen, keine neuen geprüften Fakten.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Als weiterer Pluspunkt wird immer wieder der Einstieg des aktivistischen Investors Active Ownership Capital (AOC) hervorgehoben, der seine Beteiligung laut Forum auf über 18 Prozent ausgebaut haben soll. Die Community interpretiert dies als Vertrauensbeweis eines gut informierten Ankeraktionärs, der die Sanierungsstory stützt. Einzelne Nutzer leiten daraus ab, dass ein Scheitern des Turnarounds einem gravierenden Fehleinschätzungsrisiko bei AOC gleichkäme. Diese Argumentationslinie bleibt jedoch eine Meinungsäußerung und ist nicht mit einer Erfolgsgarantie gleichzusetzen.

    Als strukturelle Stärke sehen Befürworter den global wachsenden Markt für Pharmaverpackungen. Die alternden Gesellschaften und der steigende Medikamentenbedarf gelten als Rückenwind für das Kerngeschäft. Im Forum wird zudem mehrfach die Rolle von Gerresheimer als Lieferant von Spritzenlösungen für Anbieter von Abnehmspritzen thematisiert. Die vom Management kommunizierte Einschätzung, dass sowohl Injektionslösungen als auch orale Abnehmpräparate Wachstumsfelder bleiben, wird als Hinweis gedeutet, dass die „Abnehmspritzen-Story“ für Gerresheimer nicht vorbei sei. Diese Erwartung bleibt Spekulation, da konkrete Auftrags- und Margenentwicklungen nicht im Detail bekannt sind.

    Auf der Gegenseite steht eine deutlich skeptische Gruppe. Sie verweist immer wieder auf die schwache Mehrjahres-Performance der Aktie, die im Forum mit einem Kursrückgang von rund 75 Prozent über drei Jahre beziffert wird. Die Aktie wird von diesen Stimmen weiterhin als eine der schwächsten im Markt charakterisiert. Dass trotz der jüngsten Entschuldung und des als „Befreiungsschlag“ wahrgenommenen Portfolioverkaufs keine breite Neubewertung erfolgt sei, deutet die Community als Signal anhaltender Zweifel institutioneller Investoren.

    Insbesondere die eingeschätzte Intransparenz der künftigen Ergebnisstruktur wiegt für einige schwerer als der Bilanzfortschritt. Mehrfach wird bemängelt, dass für das „neue“ Gerresheimer nach allen Verkäufen noch unklar sei, welche Margen, welches Wachstum und welcher Verschuldungsgrad mittelfristig realistisch sind. Bis zum Abschluss weiterer Portfolioanpassungen, insbesondere eines möglichen Verkaufs von MG, rechnen kritische Stimmen eher mit einem langgezogenen Umbauprozess als mit dynamischer Kursentwicklung. Vereinzelt wird ein Zeitraum bis etwa 2028 genannt, bis die Gesellschaft wieder als voll durchsichtige, bereinigte Investmentstory gelten könnte – eine zeitliche Einordnung, die klar als persönliche Erwartung und nicht als Unternehmensguidance zu werten ist.

    Zusätzliche Verunsicherung resultiert aus der Historie von Gewinnwarnungen und verfehlten Erwartungen, die im Forum für die letzten ein bis zwei Jahre betont wird. Dies nährt den Zweifel, ob der angekündigte operative Turnaround, den das neue Management für die zweite Jahreshälfte 2026 in Aussicht gestellt hat, tatsächlich zügig und nachhaltig umgesetzt werden kann. Parallel kursieren Spekulationen über mögliche Gewinnwarnungen; konkrete Hinweise darauf gibt es allerdings nicht.

    Kurzfristig bestimmt aus Sicht der Community vor allem die Technik das Bild. Mehrere Beiträge verweisen auf einen Angebotsüberhang, schwaches Momentum und das Ausbleiben deutlicher Käufe auf dem aktuellen Niveau. Die Zone um 27,00 Euro wird als Unterstützung beobachtet, das Wochenhoch bei 28,98 Euro als erster relevanter Widerstand. Solange sich der Kurs in dieser Spanne bewegt und das Handelsvolumen unterdurchschnittlich bleibt, rechnen viele eher mit einem nervösen Pendeln als mit einem klaren Trendwechsel.

    Für die kommende Woche rücken damit vor allem zwei Faktoren in den Fokus: Zum einen die Verteidigung der Unterstützung bei 27,00 Euro, zum anderen die Frage, ob die Aktie genügend Kaufinteresse mobilisieren kann, um den Widerstand bei knapp 29 Euro zu überwinden. Fundamentale Impulse aus neuen Unternehmensmeldungen sind aktuell nicht absehbar. Damit dürfte sich entscheiden, ob die Marktteilnehmer die aktuelle Schwächephase als Teil einer zähen Bodenbildung im Turnaround oder als Vorbote weiterer Enttäuschungen interpretieren.

    Gerresheimer Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -6,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 28,98€ / 27,00€
    KGV (Vorjahr) -2,86
    Marktkapitalisierung 933,27 Mio.EUR

    Stand: 19.09.2026, 17:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 28,98€ und das Wochentief bei 27,00€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Gerresheimer

    -1,89 %
    -6,80 %
    +0,15 %
    +8,08 %
    -36,75 %
    -73,39 %
    -67,43 %
    -63,08 %
    -38,59 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
    Gerresheimer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Gerresheimer Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger suchen den Boden Gerresheimer verliert 6,8 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden Mit einem Minus von 6,8 Prozent gehört Gerresheimer zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     