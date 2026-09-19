Gerresheimer verliert 6,8 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

Kern des Streits ist die Bewertung der strategischen Neuausrichtung nach den Portfolioverkäufen. Ein Teil der Community sieht Gerresheimer nach dem Abbau der Schulden und dem Wechsel im Management als klassische Sondersituation mit attraktiver Chance-Risiko-Relation. Andere betonen den massiven Kursverlust der vergangenen Jahre und stellen infrage, ob das verbliebene Unternehmen ausreichend profitabel und transparent aufgestellt ist.

Die Aktie von Gerresheimer stand in dieser Woche im Fokus der Diskussionsforen. Mit einer Wochenperformance von minus 6,8 Prozent, einem Handel in der Spanne zwischen 27,00 und 28,98 Euro und eher dünnem Volumen im Vergleich zum Wochendurchschnitt rückte vor allem eine Frage in den Mittelpunkt: Ist Gerresheimer nach der eingeleiteten Entschuldung eine Turnaround-Chance oder bleibt die Aktie ein Negativbeispiel am deutschen Markt?

Die optimistische Fraktion verweist wiederholt darauf, dass das frühere Überschuldungsrisiko aus ihrer Sicht überwunden sei. Nach den Verkäufen von Centor und PPP wird von mehreren Seiten argumentiert, ein großer Teil der Verschuldung stecke in veräußerbaren Assets und sei nicht endgültig verbrannt gewesen. Die Restverschuldung wird in der Diskussion auf rund 600 Millionen Euro geschätzt, verbunden mit der Erwartung eines Verschuldungsgrads von unter dem Dreifachen des künftig erzielbaren EBITDA. Diese Angaben sind Einschätzungen der Community auf Basis von Unternehmensäußerungen, keine neuen geprüften Fakten.

Als weiterer Pluspunkt wird immer wieder der Einstieg des aktivistischen Investors Active Ownership Capital (AOC) hervorgehoben, der seine Beteiligung laut Forum auf über 18 Prozent ausgebaut haben soll. Die Community interpretiert dies als Vertrauensbeweis eines gut informierten Ankeraktionärs, der die Sanierungsstory stützt. Einzelne Nutzer leiten daraus ab, dass ein Scheitern des Turnarounds einem gravierenden Fehleinschätzungsrisiko bei AOC gleichkäme. Diese Argumentationslinie bleibt jedoch eine Meinungsäußerung und ist nicht mit einer Erfolgsgarantie gleichzusetzen.

Als strukturelle Stärke sehen Befürworter den global wachsenden Markt für Pharmaverpackungen. Die alternden Gesellschaften und der steigende Medikamentenbedarf gelten als Rückenwind für das Kerngeschäft. Im Forum wird zudem mehrfach die Rolle von Gerresheimer als Lieferant von Spritzenlösungen für Anbieter von Abnehmspritzen thematisiert. Die vom Management kommunizierte Einschätzung, dass sowohl Injektionslösungen als auch orale Abnehmpräparate Wachstumsfelder bleiben, wird als Hinweis gedeutet, dass die „Abnehmspritzen-Story“ für Gerresheimer nicht vorbei sei. Diese Erwartung bleibt Spekulation, da konkrete Auftrags- und Margenentwicklungen nicht im Detail bekannt sind.

Auf der Gegenseite steht eine deutlich skeptische Gruppe. Sie verweist immer wieder auf die schwache Mehrjahres-Performance der Aktie, die im Forum mit einem Kursrückgang von rund 75 Prozent über drei Jahre beziffert wird. Die Aktie wird von diesen Stimmen weiterhin als eine der schwächsten im Markt charakterisiert. Dass trotz der jüngsten Entschuldung und des als „Befreiungsschlag“ wahrgenommenen Portfolioverkaufs keine breite Neubewertung erfolgt sei, deutet die Community als Signal anhaltender Zweifel institutioneller Investoren.

Insbesondere die eingeschätzte Intransparenz der künftigen Ergebnisstruktur wiegt für einige schwerer als der Bilanzfortschritt. Mehrfach wird bemängelt, dass für das „neue“ Gerresheimer nach allen Verkäufen noch unklar sei, welche Margen, welches Wachstum und welcher Verschuldungsgrad mittelfristig realistisch sind. Bis zum Abschluss weiterer Portfolioanpassungen, insbesondere eines möglichen Verkaufs von MG, rechnen kritische Stimmen eher mit einem langgezogenen Umbauprozess als mit dynamischer Kursentwicklung. Vereinzelt wird ein Zeitraum bis etwa 2028 genannt, bis die Gesellschaft wieder als voll durchsichtige, bereinigte Investmentstory gelten könnte – eine zeitliche Einordnung, die klar als persönliche Erwartung und nicht als Unternehmensguidance zu werten ist.

Zusätzliche Verunsicherung resultiert aus der Historie von Gewinnwarnungen und verfehlten Erwartungen, die im Forum für die letzten ein bis zwei Jahre betont wird. Dies nährt den Zweifel, ob der angekündigte operative Turnaround, den das neue Management für die zweite Jahreshälfte 2026 in Aussicht gestellt hat, tatsächlich zügig und nachhaltig umgesetzt werden kann. Parallel kursieren Spekulationen über mögliche Gewinnwarnungen; konkrete Hinweise darauf gibt es allerdings nicht.

Kurzfristig bestimmt aus Sicht der Community vor allem die Technik das Bild. Mehrere Beiträge verweisen auf einen Angebotsüberhang, schwaches Momentum und das Ausbleiben deutlicher Käufe auf dem aktuellen Niveau. Die Zone um 27,00 Euro wird als Unterstützung beobachtet, das Wochenhoch bei 28,98 Euro als erster relevanter Widerstand. Solange sich der Kurs in dieser Spanne bewegt und das Handelsvolumen unterdurchschnittlich bleibt, rechnen viele eher mit einem nervösen Pendeln als mit einem klaren Trendwechsel.

Für die kommende Woche rücken damit vor allem zwei Faktoren in den Fokus: Zum einen die Verteidigung der Unterstützung bei 27,00 Euro, zum anderen die Frage, ob die Aktie genügend Kaufinteresse mobilisieren kann, um den Widerstand bei knapp 29 Euro zu überwinden. Fundamentale Impulse aus neuen Unternehmensmeldungen sind aktuell nicht absehbar. Damit dürfte sich entscheiden, ob die Marktteilnehmer die aktuelle Schwächephase als Teil einer zähen Bodenbildung im Turnaround oder als Vorbote weiterer Enttäuschungen interpretieren.

Gerresheimer Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -6,8 % Wochenhoch / Wochentief 28,98€ / 27,00€ KGV (Vorjahr) -2,86 Marktkapitalisierung 933,27 Mio.EUR

Stand: 19.09.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 28,98€ und das Wochentief bei 27,00€ die zunächst wichtigsten Marken.

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