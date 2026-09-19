Stillstand bei Netlist: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Im Forum prallen derzeit zwei Lager aufeinander. Die eine Seite setzt darauf, dass Netlist mit Micron, SK Hynix und möglicherweise Google kurz vor einer ganzen Reihe neuer Vereinbarungen steht. Die andere Seite warnt vor überzogenen Erwartungen und verweist auf die anhaltende juristische Unsicherheit und die sehr begrenzte Informationslage.

Die Aktie von Netlist stand in dieser Woche im Fokus der Diskussionsforen. Trotz einer Wochenperformance von plus 1,9 Prozent schwankte der Kurs zwischen 4,36 und 4,93 US-Dollar und lief damit weitgehend seitwärts. Besonders intensiv debattiert wurden die aus Sicht vieler Anleger richtungsweisende, erneut verschobene ITC-Entscheidung im Verfahren gegen Micron sowie die Frage, ob sich daraus bald ein weiterer großer Lizenzdeal nach dem Vorbild der Samsung-Vereinbarung entwickeln könnte.

Auf der optimistischen Seite dominiert die Deutung, dass die mehrfach vertagte ITC-Entscheidung im Micron-Verfahren ein Vorbote für intensive Vergleichsgespräche sein könnte. Einzelne Nutzer verweisen auf Diskussionen, wonach ein Deal mit Micron zusammen mit einer möglichen Einigung mit Google über das Patent ’912 verknüpft sein könnte. Dabei handelt es sich allerdings ausdrücklich um Spekulationen aus der Community, nicht um bestätigte Fakten. Als wichtiges Argument der Bullen gilt, dass Netlist laut Teilnehmerberichten der Hauptversammlung den jüngst geschlossenen Samsung-Vertrag als Blaupause für weitere Lizenzen mit anderen Speicherherstellern sieht.

Positiv hervorgehoben wird außerdem, dass Netlist nach Angaben der HV-Besucher von Samsung bevorzugte Einkaufskonditionen erhalten soll, ähnlich großen Industriekunden. Sollte diese Darstellung zutreffen, sehen viele darin einen strukturellen Vorteil für das Handelsgeschäft mit Speicherprodukten und für künftige eigene Lösungen wie MRDIMM, CXL-Module und Computational-Storage-Produkte. Auch die Aussicht auf anhaltend hohe Wiederverkaufsmargen bis 2027/28 wird als Chance gewertet, wenngleich es sich dabei um unternehmensseitige Erwartungen handelt, nicht um eine formale Prognose.

Hinzu kommt aus Sicht der Optimisten das strategische Bild: Die von HV-Teilnehmern geschilderte Absicht, wieder an die Nasdaq zurückzukehren, mehr Analysten zu gewinnen und das Technikteam aufzustocken, wird als Hinweis interpretiert, dass das Management die Firma auf eine Phase größerer Sichtbarkeit und höheren Umsatzes ausrichten will. Auch hier bleibt der konkrete Zeitplan offen, doch in den Foren wird gerade dieser mittel- bis langfristige Aufbau von Kapazitäten als Bestätigung der eigenen Investmentstory gelesen.

Juristische Hängepartie und Informationsdefizite als Bremsklötze

Auf der kritischen Seite überwiegt die Sorge, dass sich Anleger zu stark an rechtlichen Hoffnungen orientieren, während belastbare finanzielle Kennziffern noch nicht nachgezogen haben. Zwar wird im Reddit-Rückblick auf die Hauptversammlung von starken Zahlen und positivem Gewinn berichtet, diese Angaben stammen jedoch aus Anlegerberichten und sind bislang nicht mit offiziellen Quartalsdaten verknüpft. Der ausgewiesene KGV-Wert des Vorjahres von -11,11 unterstreicht, dass Netlist zuletzt noch nicht profitabel war.

Mehrfach diskutiert wird die Gefahr, dass die ITC am Ende überhaupt kein Verfahren gegen Micron eröffnet. Ein Teil der Community hält dieses Szenario für beherrschbar, weil laut HV-Teilnehmern alternative rechtliche Schritte möglich seien. Andere sehen gerade darin ein zentrales Risiko: Eine ausbleibende ITC-Untersuchung würde aus ihrer Sicht die Verhandlungsposition von Netlist gegenüber Micron schwächen und die Hoffnung auf einen schnellen, lukrativen Vergleich deutlich dämpfen.

Hinzu kommen Unsicherheiten rund um die politische Dimension: Im Forum wird auf Diskussionen verwiesen, wonach die US-Regierung Micron im Rahmen des CHIPS-Programms mit Milliardenbeträgen fördert. Auch wenn es sich dabei um Subventionen und nicht um eine Unternehmensbeteiligung handelt, spekulieren einige Nutzer, dies könne die ITC in ihrer Entscheidung beeinflussen. Konkrete Hinweise hierfür liegen nicht vor; es handelt sich um Einschätzungen der Community.

Skeptiker betonen zudem, dass zentrale Hoffnungen – neue Verträge mit Micron und SK Hynix, eine Einigung mit Google zum ’912-Patent, der Marktdurchbruch eigener CXL- und MRDIMM-Produkte oder ein baldiges Uplisting an die Nasdaq – bislang nicht durch unterschriebene Verträge oder veröffentlichte Ad-hoc-Meldungen untermauert sind. Die Hauptversammlung habe, so der Tenor einiger Anlegerberichte, eher bereits bekannte strategische Linien bestätigt als neue harte Fakten geliefert. Der Kursrückgang im Anschluss an die Veranstaltung wird in diesem Kontext als Zeichen dafür gewertet, dass der Markt vorerst auf „Beweise statt Visionen“ wartet.

Ausblick: ITC-Termin, Chartmarken und der nächste Datencheck

Für die kommende Woche blickt die Community vor allem auf die erneut angesetzte ITC-Entscheidung im Verfahren gegen Micron. Eine Einleitung der Untersuchung wäre noch kein Urteil und kein Importverbot, würde in den Augen vieler Diskutanten aber die Verhandlungsposition von Netlist stärken. Charttechnisch rückt der Widerstand am Wochenhoch von 4,93 US-Dollar in den Fokus; ein Ausbruch darüber könnte frische Dynamik bringen. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 4,36 US-Dollar als kurzfristige Unterstützungszone.

Darüber hinaus richtet sich der Blick auf den nächsten Quartalsbericht, der klarer zeigen soll, wie sich die Samsung-Vorabzahlung, die Produktumsätze und die tatsächlichen Margen entwickeln. Erst bestätigte Zahlen zu Cash-Bestand, Profitabilität und Wachstumstempo werden nach Einschätzung vieler Anleger entscheiden, ob die aktuelle Phase des Wartens in eine neue Bewertungsrunde mündet – oder ob juristische Verzögerungen und ausbleibende Verträge den Kurs in der Handelsspanne festhalten.

Netlist Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,9 % Wochenhoch / Wochentief 4,93$ / 4,36$ KGV (Vorjahr) -11,11 Marktkapitalisierung 227,23 Mio.USD

Stand: 19.09.2026, 19:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 4,93$ und das Wochentief bei 4,36$ die zunächst wichtigsten Marken.

Schreibe Deinen Kommentar