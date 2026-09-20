Mehr Umsatz, weniger Marge

Diese Woche hat BIKE24 die Umsatzprognose für 2026 kräftig angehoben – von 318–332 Mio. € auf 345–360 Mio. €. Grund waren laut Unternehmen die indikativen Ergebnisse für Juli und August, die den positiven Trend aus H1 bestätigen.

? ?????????????? ????? ?????????????

H1 2026 lag bei 166,9 Mio. € Umsatz (+20,8%). Rechnet man die neue Prognose auf H2 herunter, ergibt sich eine implizite Bandbreite von rund 178 bis 193 Mio. € für das zweite Halbjahr – ein Wachstum von etwa 18% bis 28% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Damit unterstellt die neue Prognose am oberen Ende sogar eine Beschleunigung gegenüber H1, nicht bloß eine Fortschreibung. Auf Quartalsebene passt das ins Bild: Sechs Quartale in Folge mit zweistelligem Wachstum, zuletzt Q2 2026 mit +20,1% auf 96,1 Mio. €.

⚠️ ??? ????? ??? ?? ??????? ????

Beim EBITDA hat das Unternehmen die Spanne an das untere Ende konkretisiert – 16 bis 18 Mio. € statt zuvor 16 bis 20 Mio. €. Als Gründe nennt BIKE24 höhere Kosten durch Internationalisierung, Produktmix und geopolitische Einflüsse. Mehr Wachstum wird also nicht 1:1 in mehr Ergebnis übersetzt, sondern teilweise reinvestiert bzw. durch Kostendruck aufgezehrt.

? ??? ??? ?????????????? ???? ????

Der ZIV meldete für H1 2026 erstmals seit Jahren wieder Wachstum: Fahrradproduktion +6%, Absatz +10%, E-Bike-Absatz +2%. Nach mehreren Krisenjahren mit Überproduktion, Preisverfall und Lagerüberhängen normalisiert sich der Markt – die Lager sind laut Verband größtenteils abgebaut. Auch von der Zulieferseite kommt Bestätigung: Shimano, weltgrößter Hersteller von Fahrradkomponenten, meldete für H1 2026 ein Umsatzplus von 4,1% und hob die Jahresprognose an – getrieben durch fortschreitenden Lagerabbau im Handel und anziehende Nachfrage bei Rennrad und (E-)MTB in Europa und China.

Gleichzeitig sorgt die Insolvenz der Accell-Gruppe (u.a. Haibike, Ghost, Lapierre, Raleigh) Anfang August für Bewegung im Wettbewerbsumfeld – ein Branchenschwergewicht mit zuletzt 845.000 verkauften Rädern und 1,4 Mrd. € Umsatz fällt als verlässlicher Anbieter zumindest vorübergehend aus. Für einen Online-Spezialisten mit hoher Warenverfügbarkeit wie BIKE24 kann das kurzfristig Marktanteilsverschiebungen begünstigen.

???? ?????:

BIKE24 zeigt gerade zwei Dinge gleichzeitig: Ein eigenes operatives Comeback nach der überstandenen Lager- und Preiskrise 2022–2024, und einen Branchenzyklus, der sich nach Jahren der Bereinigung wieder dreht. Dass die Prognoseanhebung beim Umsatz stärker ausfällt als beim Ergebnis, zeigt aber auch: Der Weg zurück zu nachhaltig zweistelligen Margen ist noch nicht abgeschlossen. Wachstum ist da – Profitabilität muss noch aufholen.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München