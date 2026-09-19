Olight stellt auf dem O-Fan Day 2026 die ArkTac-Serie und eine neue Farbvariante des ArkPro Ultra vor
HOUSTON, 19. September 2026 /PRNewswire/ -- Olight, ein weltweit führender Innovator im Bereich tragbarer Beleuchtung, stellte auf dem O-Fan Day 2026 die ArkTac-Serie vor und übertrug damit erstmals das für den ArkPro charakteristische Design mit flachem Gehäuse und mehreren Lichtquellen auf den Bereich der taktischen Beleuchtung. Das Unternehmen präsentierte außerdem die Farbvariante „Amber Orange" für den ArkPro Ultra sowie mehrere neue Produkte im Bereich der tragbaren Beleuchtung. Die neuen Produkte, die im Rahmen des „National Preparedness Month" auf den Markt kommen, spiegeln Olights Fokus darauf wider, Anwendern dabei zu helfen, stets vorbereitet zu sein – von der schnellen Reaktion bis hin zur alltäglichen Einsatzbereitschaft.
„Die besten Produkte entstehen aus dem Verständnis dafür, wie Menschen wirklich leben, und unsere O-Fans waren schon immer ein wichtiger Teil dieser Reise", sagte Mavis Xiao, Geschäftsführerin bei Olight. „Da wir nun zum fünften Mal persönlich zum O-Fan Day zusammenkommen, sind wir dankbar für eine Community, die weiterhin ihre Ideen und ihr Feedback mit uns teilt. Diese Verbindung sorgt dafür, dass wir uns auf die Bedürfnisse der Praxis konzentrieren – von der neuen ArkTac-Serie bis hin zum ArkPro Ultra in der Farbe Amber Orange."
ArkTac-Serie: All-in-One-Vielseitigkeit für den taktischen Einsatz
Inspiriert vom flachen, multifunktionalen Design des ArkPro überträgt die neue ArkTac-Serie diesen Ansatz auf die taktische Taschenlampe. Die Serie ist in zwei Modellen erhältlich – ArkTac und ArkTac Ultra – und kombiniert ein leicht zu transportierendes, flaches Profil mit sofort verfügbaren taktischen Bedienelementen und mehreren Lichtquellen.
Ein zweistufiger Endschalter, der für eine schnelle, intuitive Steuerung ausgelegt ist, ermöglicht den sofortigen Zugriff auf „Turbo Spotlight" und „Pure Flood", ohne durch die Modi blättern zu müssen. Die neue CommandPoint-Schnellfunktion aktiviert standardmäßig mit einem Tastendruck den Stroboskopmodus und lässt sich für andere häufig genutzte Funktionen individuell anpassen. Beide Modelle verfügen zudem über UV- und Rotlicht, während das ArkTac Ultra zusätzlich mit einem grünen Laser ausgestattet ist. Die Serie liefert bis zu 1.800 Lumen und erreicht eine Leuchtweite von bis zu 215 Metern.