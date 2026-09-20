Nebius , IREN – K.I-Wetten kaufen?

An der Börse zählt Erfahrung – besonders dann, wenn die Märkte unruhig werden. Daniel Saurenz ist seit 1998 an der Börse aktiv und arbeitete als Wirtschaftsjournalist für BÖRSE ONLINE und die Financial Times Deutschland. Diese Marktkenntnis prägt unseren Börsendienst.

Wir verbinden fundiertes Research mit technischer Analyse und Anlegerpsychologie. Seit 2018 begleiten wir Abonnenten mit unserem täglichen Börsendienst. Je nach Abonnement gehören Marktbesprechungen, Musterdepots und Webinare dazu. Unser Anspruch: Anlageideen verständlich begründen, Risiken offen ansprechen und Orientierung für eigenständige Entscheidungen geben. Seriosität bedeutet für uns auch, für Fragen erreichbar zu sein. Der direkte Austausch mit unseren Abonnenten gehört zu unserer Arbeit. Lernen Sie unseren Ansatz kennen: Fordern Sie kostenfrei aktuelle Analysen per E-Mail an und machen Sie sich selbst ein Bild vom Börsendienst.