Nebius , IREN – K.I-Wetten kaufen?
An der Börse zählt Erfahrung – besonders dann, wenn die Märkte unruhig werden. Daniel Saurenz ist seit 1998 an der Börse aktiv und arbeitete als Wirtschaftsjournalist für BÖRSE ONLINE und die Financial Times Deutschland. Diese Marktkenntnis prägt unseren Börsendienst.
Wir verbinden fundiertes Research mit technischer Analyse und Anlegerpsychologie. Seit 2018 begleiten wir Abonnenten mit unserem täglichen Börsendienst. Je nach Abonnement gehören Marktbesprechungen, Musterdepots und Webinare dazu. Unser Anspruch: Anlageideen verständlich begründen, Risiken offen ansprechen und Orientierung für eigenständige Entscheidungen geben. Seriosität bedeutet für uns auch, für Fragen erreichbar zu sein. Der direkte Austausch mit unseren Abonnenten gehört zu unserer Arbeit. Lernen Sie unseren Ansatz kennen: Fordern Sie kostenfrei aktuelle Analysen per E-Mail an und machen Sie sich selbst ein Bild vom Börsendienst.
Wie wichtig ein genauer Blick ist, zeigen aktuelle KI-Wetten wie Nebius und IREN. Nebius stellt Rechenleistung für das Training und den Betrieb von KI-Modellen bereit. IREN verbindet eigene Rechenzentren und gesicherte Stromkapazitäten mit einem wachsenden KI-Cloud-Angebot. Die Investmentthese: Wer die Infrastruktur für künstliche Intelligenz liefert, kann vom steigenden Rechenbedarf profitieren.
Doch aus einem starken Wachstumsthema wird nicht automatisch eine gute Aktienanlage. Bei solchen Infrastrukturwetten kommt es darauf an, ob Auslastung und Erträge die hohen Investitionen rechtfertigen, wie der Ausbau finanziert wird und welche Erwartungen der Aktienkurs bereits vorwegnimmt. Genau hier zählt fundierte Einordnung: Chancen erkennen, Annahmen hinterfragen und die Positionsgröße dem Risiko anpassen. Für diesen Anspruch steht Feingold Research – gerade dort, wo die Begeisterung für KI den nüchternen Blick erschwert.