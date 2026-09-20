Gold & Silber – jetzt positionieren
An der Börse zählt Erfahrung – besonders dann, wenn die Märkte unruhig werden. Daniel Saurenz ist seit 1998 an der Börse aktiv und arbeitete als Wirtschaftsjournalist für BÖRSE ONLINE und die Financial Times Deutschland. Diese Marktkenntnis prägt unseren Börsendienst.
Wir verbinden fundiertes Research mit technischer Analyse und Anlegerpsychologie. Seit 2018 begleiten wir Abonnenten mit unserem täglichen Börsendienst. Je nach Abonnement gehören Marktbesprechungen, Musterdepots und Webinare dazu. Unser Anspruch: Anlageideen verständlich begründen, Risiken offen ansprechen und Orientierung für eigenständige Entscheidungen geben. Seriosität bedeutet für uns auch, für Fragen erreichbar zu sein. Der direkte Austausch mit unseren Abonnenten gehört zu unserer Arbeit. Lernen Sie unseren Ansatz kennen: Fordern Sie kostenfrei aktuelle Analysen per E-Mail an und machen Sie sich selbst ein Bild vom Börsendienst.
Auch Gold verdient einen nüchternen Blick. Als Beimischung kann es ein Aktiendepot breiter aufstellen und in unsicheren Marktphasen stabilisieren. Eine Garantie gegen Kursverluste bietet es jedoch nicht. Wer Gold zur Vermögenssicherung nutzt, sollte langfristige Absicherung und kurzfristige Spekulation auseinanderhalten. Diese Unterscheidung passt zu unserem Anspruch bei Feingold Research: Anlageideen nach ihrer Funktion im Depot beurteilen.
Bei Silber kommt die industrielle Nachfrage hinzu: Das Metall steckt in Solarzellen, Elektronik und elektrischen Kontakten. Daraus entstehen Chancen, aber auch Abhängigkeiten von Konjunktur und technologischem Wandel. Ein wachsender Zukunftsmarkt allein rechtfertigt deshalb noch keinen Kauf zu jedem Preis. Für Anleger zählt, welche Erwartungen bereits eingepreist sind und welches Risiko sie eingehen. Genau diesen prüfenden Blick wollen wir mit unserem Börsendienst vermitteln.