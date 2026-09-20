Bilfinger-Aktie stürzt 25 % ab – Analysten sehen 125-Euro-Chance

Bilfinger rechnet für das laufende Jahr nun mit einem Umsatz zwischen 5,3 und 5,7 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Spanne bei 5,4 bis 5,9 Milliarden Euro gelegen. Besonders stark wurde die Prognose für die operative Marge reduziert. Die ausgewiesene EBITA-Marge soll einschließlich Einmalkosten für das Sparprogramm „Agile“ nur noch 3,2 bis 3,6 Prozent erreichen. Bereinigt um diese Belastungen erwartet der Industriedienstleister eine Marge von 4,6 bis 5,0 Prozent. Die bisherige Zielspanne hatte bei 5,8 bis 6,2 Prozent gelegen.

Die Bilfinger-Aktie ist am Donnerstag nach einer deutlichen Senkung der Jahresprognose massiv unter Druck geraten. Im Handelsverlauf fiel das Papier zeitweise um mehr als 25 Prozent auf 55,60 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2025. Zuletzt lag der Kurs noch rund 20 Prozent im Minus. Auslöser für den Kurseinbruch ist die enttäuschende Entwicklung im zweiten Halbjahr, die nach Unternehmensangaben vor allem durch geopolitische Unsicherheiten und eine zurückhaltende Kundennachfrage belastet wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch beim freien Barmittelzufluss musste Bilfinger zurückrudern. Statt 250 bis 300 Millionen Euro werden nun lediglich 180 bis 220 Millionen Euro erwartet. Damit sinkt die Mitte der Free-Cashflow-Prognose um mehr als ein Viertel. Analysten werteten die Mitteilung entsprechend als „bittere“ beziehungsweise „massive Gewinnwarnung“.

Nach Einschätzung der Deutschen Bank bleibt die zuvor erwartete Erholung im zweiten Halbjahr aus. Kunden verschöben Entscheidungen von Monat zu Monat, ohne in größerem Umfang Aufträge zu stornieren. Hohe Energiekosten und die unsichere Wirtschaftslage verzögerten den Übergang von Planung und Genehmigung zur tatsächlichen Umsetzung. Zudem belasteten eine geringere Auslastung, verzögerte Wartungsarbeiten und das Ausbleiben komplexerer Aufträge die Profitabilität.

Trotz des Kurssturzes hält die Deutsche Bank an ihrer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 125 Euro fest. Daraus ergäbe sich, gemessen am aktuellen Kursniveau, ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Berenberg bewertet die Aktie mit „Hold“ und einem Ziel von 92,50 Euro. Oddo BHF stufte Bilfinger dagegen wegen der unsicheren Geschäftsperspektiven von „Outperform“ auf „Neutral“ ab.

Einige Marktbeobachter verweisen auf die weiterhin solide Cashflow-Generierung und mögliche Einsparungen durch das Programm „Agile“. Zugleich bleibt das Risiko hoch, dass sich die Erholung weiter verschiebt. Anleger sollten daher neben der günstigen Bewertung auch die konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten berücksichtigen.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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