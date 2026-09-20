McDonald’s vor dem Wendepunkt: Preisoffensive soll die Aktie retten

Auslöser der Schwäche ist vor allem die veränderte Konsumstimmung. Hohe Lebenshaltungs-, Energie- und Kraftstoffkosten zwingen viele Verbraucher zum Sparen. McDonald’s hat seine Preise in den vergangenen Jahren deutlich angehoben und dadurch offenbar Kundengruppen verloren. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Burger King erscheint das Preis-Leistungs-Verhältnis vielen Gästen inzwischen unattraktiv. Der geringere Kundenverkehr belastet insbesondere das flächenbereinigte Umsatzwachstum in den USA.

McDonald’s steht unter Druck: Die Aktie des weltgrößten Fast-Food-Konzerns ist seit Monaten auf Talfahrt und notiert rund 19 Prozent unter dem Jahresanfang. Gegenüber dem im März erreichten Rekordhoch von etwa 342 US-Dollar beträgt der Verlust inzwischen rund 27 Prozent. Zuletzt fiel der Kurs unter 248 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Aus charttechnischer Sicht drohen bei einem Fall unter 240 US-Dollar weitere Verkaufssignale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Finanzierungssituation erschwert den Ausblick. McDonald’s ist mit knapp 55 Milliarden US-Dollar verschuldet; der Verschuldungsgrad liegt gemessen am EBITDA bei etwa vier. Die gestiegenen Anleiherenditen verteuern die Refinanzierung und erhöhen den Druck auf ein Geschäftsmodell, das stark auf Immobilien- und Franchiseerträge ausgerichtet ist.

Vor dem anstehenden Investorentag wächst daher der Handlungsdruck. Nach einem Bloomberg-Bericht plant McDonald’s eine neue Menü- und Preisstrategie. Ein internes Memo bezeichnet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis als entscheidend, um Kunden zurückzugewinnen und die Ertragsbasis zu stärken. Preisvorteile und zusätzliche Menüoptionen sollen die Nachfrage beleben. Analyst Jon Tower von Citigroup bleibt jedoch skeptisch. Franchise-Nehmer verfügen bei der Preisgestaltung über große Freiheiten, wodurch uneinheitliche Preise und widersprüchliche Signale entstehen könnten. Zudem dürften niedrigere Preise zunächst die Margen belasten. Tower senkte deshalb seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027.

Die schwache Entwicklung steht im Kontrast zu einzelnen operativen Lichtblicken. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn je Aktie um sechs Prozent auf 3,32 US-Dollar. Das internationale Geschäft legte vergleichbar um 1,5 Prozent zu, der US-Markt allerdings nur um 0,8 Prozent. Rückenwind liefert das Kundenbindungsprogramm, dessen Mitgliederumsätze binnen eines Jahres schätzungsweise um 20 Prozent zunahmen. Das Ziel von 50.000 Restaurants wurde wegen schwacher Nachfrage und höherer Baukosten jedoch auf 2028 verschoben.

Für Anleger ergibt sich ein ambivalentes Bild: Die Bewertung ist gesunken, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt rund 22 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Die Dividendenrendite beträgt knapp drei Prozent. McDonald’s erhöht seine Ausschüttung seit fast 50 Jahren jährlich. Der geplante Preisangriff könnte den Turnaround einleiten – birgt kurzfristig aber erhebliche Margenrisiken.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 248,2EUR auf NYSE (19. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.