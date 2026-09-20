🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnapter AktievorwärtsNachrichten zu Enapter
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Enapter vor dem Neustart: 190 Prozent Kurspotenzial – doch hohes Risiko

    **Enapter setzt auf China und schlankere Strukturen – Aktie bleibt spekulativ**

    Der Wasserstoff-Spezialist Enapter treibt seine strategische Neuausrichtung voran. Künftig will das Unternehmen stärker auf ein Asset-light-Modell und Produktionspartner in China setzen. Die Analysten von mwb research bewerten den Kurs grundsätzlich positiv und bestätigen ihre Einstufung „Spekulativ Kaufen“ sowie das Kursziel von 3,00 Euro. Ausgehend von einem Aktienkurs von 1,04 Euro ergibt sich daraus ein theoretisches Potenzial von knapp 190 Prozent. Zugleich bleibt die Visibilität auf die künftige Geschäftsentwicklung begrenzt.

    Enapter hatte in den vergangenen Jahren unter dem Einbruch der Wasserstoff-Euphorie, Verzögerungen beim Produktionshochlauf, steigenden Kosten und operativen Problemen gelitten. Die Aktie fiel vom Rekordhoch von mehr als 49 Euro im November 2020 auf weniger als einen Euro Anfang August. Auf der Konferenz „Future of Energy“ erläuterte Vorstandschef Jürgen Laakmann die geplante Neuausrichtung. Im Mittelpunkt stehen eine flexiblere Organisation, eine schlankere Kostenbasis und eine stärkere Fertigungspräsenz in China.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Das Asset-light-Modell begründet Enapter nicht mit einer schwachen Nachfrage, sondern mit der schwer planbaren Umsetzung von Wasserstoffprojekten. Da zwischen Auftragseingang und Umsatzrealisierung erhebliche zeitliche Unsicherheiten bestehen, sollen Teile der Stack-Produktion und der Lieferkette ausgelagert werden. Forschung, elektrochemische Fertigung, Vertrieb und Service verbleiben hingegen im Unternehmen.

    Für die Stack-Fertigung kooperiert Enapter mit dem chinesischen Hersteller Runqing. China biete tiefere Lieferketten, niedrigere Kosten und eine schnellere Marktentwicklung als Europa, argumentiert das Management. Die ersten 100 Stacks aus der neuen Fertigung seien bereits produziert worden; bis Jahresende sollen mehrere Tausend Einheiten folgen. Die firmeneigene AEM-Technologie kommt ohne das teure Edelmetall Iridium aus und soll dadurch modular und bis in den Multi-Megawatt-Bereich skalierbar sein.

    Die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 zeigen zwar Fortschritte beim Umsatz, aber weiterhin hohe Belastungen. Die Erlöse verdoppelten sich nahezu auf 10,8 Millionen Euro, während sich das bereinigte EBIT auf minus 8,7 Millionen Euro verbesserte. Das ausgewiesene EBIT lag wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung auf dem Enapter Campus in Saerbeck bei minus 28,5 Millionen Euro. Zusätzlich nimmt das Unternehmen im zweiten Halbjahr eine Wertberichtigung von rund 17 Millionen Euro auf Forderungen gegen den früheren US-Vertriebspartner Clean H2 vor.

    Die Prognose für 2026 wurde aufgehoben. Eine aktualisierte Planung soll nach der angekündigten Kapitalerhöhung vorgelegt werden. Der Halbjahresbericht erscheint am 30. September.



    Enapter

    -3,02 %
    -11,21 %
    +4,41 %
    -23,66 %
    -51,81 %
    -91,09 %
    -95,80 %
    -99,96 %
    ISIN:DE000A255G02WKN:A255G0
    Enapter direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 0,994EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Enapter vor dem Neustart: 190 Prozent Kurspotenzial – doch hohes Risiko **Enapter setzt auf China und schlankere Strukturen – Aktie bleibt spekulativ** Der Wasserstoff-Spezialist Enapter treibt seine strategische Neuausrichtung voran. Künftig will das Unternehmen stärker auf ein Asset-light-Modell und Produktionspartner …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     