🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple vor Siri-Problem in der EU – und mit iPhone-Chance in Indien

    Apple vor Siri-Problem in der EU – und mit iPhone-Chance in Indien
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    **Apple zwischen KI-Bremse in Europa, Wachstum in Indien und robuster iPhone-Nachfrage**

    Apple bringt mit iOS 27.0 sowie parallelen Updates für iPad, Mac und Apple Watch ein umfassendes Softwarepaket auf den Markt. Die neuen Versionen versprechen spürbare Leistungsverbesserungen und zahlreiche Weiterentwicklungen. Im Mittelpunkt steht jedoch die überarbeitete Siri, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Für Nutzer in der Europäischen Union bleibt sie auf iPhone, iPad und Apple Watch vorerst vollständig gesperrt.

    Hintergrund ist ein ungelöster Konflikt mit dem Digital Markets Act (DMA). Die EU verpflichtet große Plattformbetreiber dazu, zentrale Schnittstellen für externe Anbieter zu öffnen. Da Siri tief in die Betriebssysteme integriert ist und auf App- sowie Nutzerdaten über mehrere Geräte hinweg zugreift, könnte Apple nach Einschätzung der EU auch konkurrierenden KI-Diensten wie ChatGPT, Google Gemini oder Anthropic Claude vergleichbare Zugriffsrechte einräumen müssen. Apple lehnt dies bislang mit Verweis auf Sicherheits- und Datenschutzrisiken ab. Einen Zeitplan für die Freischaltung in der EU nennt der Konzern nicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    314,14€
    Basispreis
    1,95
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    356,90€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Auf dem Mac ist die neue Siri-Version verfügbar, allerdings zunächst nur bei englischer System- und Siri-Sprache. Eine deutsche Variante fehlt. Die übrigen Neuerungen, darunter bereits bekannte KI-Funktionen wie Image Playground, können EU-Nutzer ohne Einschränkungen verwenden. Während Google sein Android-System bereits für externe KI-Anbieter öffnen musste, verzichtet Apple auf einen Start des Siri-Upgrades auf europäischen Mobilgeräten. macOS gilt nicht als Gatekeeper-System und ist deshalb von den entsprechenden Vorgaben weniger stark betroffen.

    Parallel dazu eröffnet Apple offenbar einen neuen Wachstumsmarkt. Reuters zufolge plant der Konzern bereits im kommenden Monat den Start von Apple Pay in Indien, zunächst gemeinsam mit der Axis Bank. Gespräche mit HDFC Bank und ICICI Bank sollen laufen. Indien ist für Apple strategisch bedeutend: Der iPhone-Marktanteil hat sich seit 2022 auf rund acht Prozent verdoppelt. Allerdings dominiert das staatlich unterstützte Zahlungssystem UPI rund 84 Prozent des digitalen Zahlungsvolumens. Apple Pay setzt dagegen auf tokenisierte Kreditkartenzahlungen und biometrische Authentifizierung. Eine regulatorische Anpassung der indischen Zentralbank hat den Markteintritt erleichtert.

    Auch die Analysten bleiben zuversichtlich. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ und ein Kursziel von 340 US-Dollar. Längere Lieferzeiten für neue iPhone-Modelle, insbesondere die Pro-Variante, sprechen nach Einschätzung der Bank für eine solide Nachfrage und dämpfen Sorgen über die weitere Geschäftsentwicklung.



    Apple

    -0,46 %
    +5,24 %
    +11,82 %
    +13,37 %
    +44,01 %
    +78,28 %
    +135,06 %
    +1.036,12 %
    +11.469,68 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
    Apple direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 336,1EUR auf Nasdaq (19. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Apple vor Siri-Problem in der EU – und mit iPhone-Chance in Indien **Apple zwischen KI-Bremse in Europa, Wachstum in Indien und robuster iPhone-Nachfrage** Apple bringt mit iOS 27.0 sowie parallelen Updates für iPad, Mac und Apple Watch ein umfassendes Softwarepaket auf den Markt. Die neuen Versionen versprechen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     