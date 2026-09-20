JPMorgan reduziert Siltronic-Anteil – UBS hebt Kursziel auf 120 Euro

JPMorgan hält beziehungsweise kontrolliert nun insgesamt 4,19 Prozent der Stimmrechte und relevanten Finanzinstrumente an Siltronic. In der vorherigen Meldung hatte der Gesamtanteil noch 4,99 Prozent betragen. Damit verringerte sich die Position um 0,80 Prozentpunkte. Der Anteil der unmittelbar beziehungsweise zugerechneten Stimmrechte sank von 3,92 auf 2,96 Prozent. Dies entspricht 976.087 Stimmrechten, die vollständig JPMorgan zugerechnet werden. Grundlage der Berechnung ist eine Gesamtzahl von 33 Millionen Stimmrechten bei Siltronic.

Die US-Finanzgruppe JPMorgan Chase & Co. hat ihre Beteiligung am Münchner Waferhersteller Siltronic deutlich reduziert. Wie aus einer am 18. September veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung nach dem Wertpapierhandelsgesetz hervorgeht, wurde die relevante Schwelle am 14. September 2026 berührt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzlich verfügt JPMorgan über Finanzinstrumente, die sich auf weitere 1,23 Prozent der Stimmrechte beziehen. Davon entfallen 0,86 Prozentpunkte beziehungsweise 284.714 Stimmrechte auf Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG. Gemeldet werden unter anderem Umtauschanleihen mit Fälligkeit am 23. Januar 2029. Weitere 0,37 Prozentpunkte oder 121.520 Stimmrechte entfallen auf Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG. Dazu gehören ein Aktien-Swap mit einer Laufzeit vom 15. Oktober 2026 bis zum 4. August 2031 sowie eine geringfügige bar abgerechnete Call-Option.

Die Mitteilung weist eine umfangreiche Kette verbundener Gesellschaften innerhalb des JPMorgan-Konzerns aus. Genannt werden unter anderem JPMorgan Chase Bank, J.P. Morgan Securities, J.P. Morgan Securities LLC und J.P. Morgan Structured Products B.V. Die Meldung enthält jedoch keine Hinweise darauf, dass JPMorgan andere Unternehmen beherrscht, die zusätzliche Siltronic-Stimmrechte halten.

Unabhängig davon zeigt sich die Schweizer Großbank UBS optimistischer für die Aktie. Analyst Harry Blaiklock hob das Kursziel von 105 auf 120 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Zur Begründung verwies er auf die Erwartung höherer durchschnittlicher Verkaufspreise für die von Siltronic produzierten Halbleiterwafer. Bei anhaltend starkem Marktwachstum dürfte das Angebot knapper werden, so die Einschätzung.

Damit treffen zwei gegenläufige Signale aufeinander: Während ein großer Finanzinvestor sein Engagement reduziert, erwartet UBS eine Verbesserung der Marktbedingungen und weiteres Kurspotenzial für Siltronic. Entscheidend bleiben die Entwicklung der Waferpreise, die Nachfrage aus der Halbleiterindustrie und die Auslastung der Produktionskapazitäten.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,43 % und einem Kurs von 76,75EUR auf Tradegate (18. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.